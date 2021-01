Une enquête déclenchée par les ser-vices de la sûreté de la wilaya a abouti, selon un communiqué de la cellule de communication de ces services, à l'arrestation de deux personnes âgées respectivement de 60 et 70 ans pour détournement de fonds publics. Il s'agit selon la même source d'un couple, dont l'épouse qui exerce au CHU de Constantine a été signalée à la police du 3ème arrondissement. Sur la base de renseignements recoupés et vérifiés, les enquêteurs confirment que la mise en cause s'adonnait à outrance au vol de matériel médical. Les enquêteurs après les procédures réglementaires obtiennent un ordre de perquisition du domicile de la mise en cause. Les enquêteurs découvrent, en effet, un lot de matériel médical destiné au CHU ainsi que d'autres objets de bureautique. Lors de son interrogatoire, la mise en cause passe aux aveux soulignant que son époux est son complice du fait que c'est lui qui récupère le matériel. La police a récupéré des masques, des ciseaux, des produits anesthésiants, des injections, des bandelettes pour les diabétiques et des produits pour analyses et autres. Le couple complice a été présenté ajoute le communiqué de la police, devant le représentant du ministère public.