Le recours au blocage des Assemblées populaires communales est désormais un « virus » qui affecte ces institutions au niveau national. Pas étonnant d’en arriver cette situation, quand des parlementaires n’avaient pas hésité à cadenasser l’entrée de l’APN pour en éjecter le président. Bouira, hélas, n’échappe pas au phénomène. Le cas le plus édifiant reste celui de la commune de Kadiria, à une trentaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya. Depuis plus de 6 mois, les élus ne se réunissent plus et exigent le départ du premier magistrat communal. Les raisons et les causes sont du ressort exclusif des acteurs de cette situation qui ne pénalise que le citoyen. La totalité des projets de développement sont à l’arrêt par faute du manque des PV de délibérations. L’entretien des écoles, la réalisation des accès, la pose de l’éclairage public, la gestion des personnels… sont autant d’activités qui souffrent actuellement dans cette agglomération.

Pour les plus avertis, la raison essentielle de ce bras de fer relève de la mentalité de ces élus qui, une fois siégeant à leur poste, continuent à se comporter comme des partisans et non les élus de tout le monde. Un élu FLN, RND, ou d’une autre formation reste figé sur les lignes directrices de sa formation et n’hésite pas à exprimer son mépris à l’égard des citoyens qui auraient choisi un autre que lui. Ces élus oublient que quand on rentre dans un hémicycle, on devient l’élu de tout le monde et on défend les intérêts des citoyens sans distinction d’appartenance idéologique, ethnique ou politique. Ces blocages administratifs mettent l’administration centrale dans l’embarras. Un wali peut dissoudre l’exécutif communal et désigner un administrateur. Cette solution s’apparente à un acte de contre volonté populaire. Le maire et ses subalternes sont choisis par le peuple, ils sont redevables devant ces électeurs. Continuer à s’entêter et à sanctionner l’humble citoyen n’est, en fait, qu’une déviation par rapport aux engagements pris lors des campagnes. Un autre phénomène est né ces derniers temps, où des citoyens avaient muré les APC pour s’opposer à l’organisation de l’élection du 12 décembre dernier. Là aussi l’acte est incivil et n’a aucune justification, puisqu’il sanctionne d’abord le peuple. Au regard de ces situations, il est peut-être temps de revoir le Code communal, d’y intégrer des dispositions pour interdire cette manière de faire. Ne dit-on pas que la liberté de chacun s’arrête là où commence la liberté de l’autre. Au lieu de se chamailler, les élus gagneraient à comprendre qu’ils ont du pain sur la planche. L’année 2020 vient de commencer avec un nouveau président, un nouveau gouvernement et une guerre enclenchée contre la corruption. Les élus à chaque niveau et les exécutifs locaux doivent dépasser les clivages et les appartenances pour se soucier de l’avenir de la commune, de la wilaya et du pays. Sur le plan du développement local et même si la wilaya a connu une nette amélioration, beaucoup reste à faire. Le manque d’investisseurs freine l’effort consenti pour résorber le chômage.

L’emploi, et malgré la mise en place de plusieurs formes de recrutement, la demande d’un travail décent, durable et suffisamment rémunéré, reste un vœu et une exigence de la jeunesse. L’étincelle peut émaner de cette catégorie sociale qui voit son avenir compromis et qui accuse les pouvoirs publics de les avoir abandonnés. Après le chômage et ses répercussions sur la société, le logement reste le second dossier qui aura retenu l’attention pendant toute l’année. « Une demande cumulée des années durant, face à une offre toujours insuffisante » : cette phrase résume les déboires d’un secteur où ni le privé ni le public ne donne l’impression de maîtriser la situation. Nombreux sont les citoyens qui espèrent voir l’administration respecter son engagement de distribuer les milliers de logements réalisés mais non encore habités. La recherche d’un toit demeure le souci de tout Algérien majeur. Ni le million de logements annoncé par le président ni la réalisation des reliquats des années passées ni la diversité des formules …ne sont arrivés à résorber une demande de plus en plus pressante. Ce déséquilibre, source de beaucoup d’instabilité au sein de la société, ne doit pas pour autant minimiser les efforts faits en matière d’inscription et de réalisation. Un autre secteur mérite une attention particulière, la santé laquelle connaît des dysfonctionnements qui révoltent les patients.