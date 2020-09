Finalgo Algérie entend commercialiser, sur le marché national, des kits de dessalement d'eau de mer et d'eaux saumâtres, fonctionnant à l'énergie solaire.

Les unités de dessalement d'eau de mer et d'eaux saumâtres de Finalgo Algérie sont également mobiles, indépendantes, avec une rentabilité économique garantie par le constructeur. Une véritable aubaine pour un pays comme l'Algérie qui dispose d'un réservoir inépuisable en énergies renouvelables. Le procès développé par Finalgo s'accorde parfaitement avec les besoins de l'Algérie et répond totalement aux besoins de très nombreuses filières économiques. Il permet aussi, à moindre frais, d'en finir avec le stress hydrique, en combinant la rive méditerranéenne au Nord et la nappe albienne au Sud du pays.

Pour son application de dessalement d'eau de mer, une fois installée, la solution permet à l'utilisateur d'exploiter une ressource inépuisable, pour lui offrir l'accès à une eau douce, quasi gratuitement puisque la technique développée par Finalgo réduit les coûts à hauteur de 90%. Le secret de ce gain extraordinaire tient dans l'électricité générée par les puissants panneaux solaires que contient le kit d'installation. Le directeur général de Finalgo Algérie, Mourad Mebarki, révèle aussi que l'entreprise qu'il dirige fournit différents modèles de ministations de dessalement d'eau de mer. Ces dernières sont dotées d'une capacité de production allant de 200 à 7 000 m3 par heure, ce qui représente une excellente solution pour de petites collectivités locales, les industries et les établissements hôteliers.

Pour ce qui est de la solution de traitement d'eaux saumâtres, cette dernière conviendrait au forage d'eau agricole. Par rapport aux puits, elle présente l'avantage de capter l'eau sur une épaisseur plus grande. Elle permet aux agriculteurs souhaitant couvrir leurs grands besoins en eau, un forage à faible coût, puisqu'elle fonctionne avec l'électricité produite avec les panneaux solaires photovoltaïques que comprend l'installation. Il faut savoir que le Centre de développement des énergies renouvelables (Cder), et l'entreprise Finalgo Algérie ont récemment signé une convention-cadre.

Le but de cet accord est de coopérer dans le domaine des énergies renouvelables et leur application pour le dessalement d'eau de mer et d'eaux saumâtres.

Selon toujours Mourad Merbarki, son entreprise est «prête à transmettre son savoir-faire professionnel aux chercheurs du Cder» et à intégrer des composants et des pièces qui sont produits ici en Algérie et qui coûtent cher à l'importation, comme les panneaux solaires, les pompes à eau, les charpentes métalliques et la tuyauterie. Ainsi, grâce à son ambition d'intégration, les deux machines favoriseront la création de postes d'emplois.

C'est donc une dynamique qui est en totale adéquation avec les décisions des hautes autorités de l'Etat, pour satisfaire les besoins grandissants en eau et l'accompagnement des différents programmes de développement durable. Au terme de ladite convention, il est évident de souligner que les deux parties, le Cder et Finalgo Algérie, s'étaient également engagées à coopérer dans le domaine des énergies renouvelables pour la production de biogaz par fermentation des déchets organiques.