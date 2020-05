La solidarité maghrébine dans toute sa splendeur. Depuis quelques jours, des internautes tunisiens mènent une campagne via les réseaux sociaux appelant le président, Kaïs Saïed, à envoyer une équipe médicale en Algérie afin de l'aider à faire face à la crise du coronavirus. Chose à laquelle a bien évidemment répondu favorablement le locataire du palais de Carthage. En effet, selon des médias tunisiens une équipe médicale devra débarquer au courant de la semaine prochaine en Algérie. «Elle prêtera main forte aux médecins algériens dans leur guerre contre le Covid-19», soulignent les mêmes sources. La Tunisie est dotée de médecins très bien formés. Les Tunisiens rappellent qu'une délégation du même genre avait été envoyée en Italie le mois dernier. Elle était composée de sept médecins et infirmiers volontaires, faisant partie du corps médical militaire et spécialisé en réanimation, anesthésie ou sécurité biologique. Les Tunisiens estiment que c'est donc logique que cela soit reconduit pour ce qu'ils qualifient de «pays frère et ami». Il faut rappeler que la solidarité entre les deux pays ne date pas d'hier. Algériens et Tunisiens se sont toujours serrés les coudes dans les moments les plus difficiles. Pendant la Guerre de Libération nationale, elle était la capitale de l'Algérie combattante. à l'indépendance, l'Algérie a renvoyé l'ascenseur à son voisin de l'Est. à chaque fois que l'un des deux pays s'est retrouvé en difficulté, il a trouvé l'autre à ses côtés. Une fraternité et des relations diplomatiques excellentes qui se sont renforcés depuis l'arrivée de Kaïs Saïed au pouvoir. Il a effectué sa première visite à l'international en Algérie où il y a rencontré le président Abdelmadjid Tebboune.

Les deux hommes, arrivés au pouvoir à la même période, ont décidé d'ouvrir une page commune avec le renforcement des relations bilatérales. Ils veulent faire du Grand Maghreb la force qu'il aurait dû être. Cette démarche tunisienne va dans ce sens. C'est de la solidarité entre frères...