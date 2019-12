C’est officiel, Abdelmadjid Tebboune est selon les résultats préliminaires, le nouveau président de la République algérienne avec un taux de 58,15%, soit 4 945 116 des voix exprimées en sa faveur, et ce dès le premier tour des élections, c’est ce qu’a annoncé ce vendredi, le président de l’Anie, Mohamed Charfi, lors de la conférence de presse tenue au Centre international des conférences.

C’est une ère nouvelle qui s’ouvre pour l’Algérie. Une ère de légitimité et de reconstruction, mais surtout un moment historique, qui confère à l’Algérie le mérite d’avoir réussi une transition démocratique dans la douleur, mais surtout l’exploit d’avoir organisé une élection présidentielle sans aucun dérapage, dans un moment où le mariage des tensions et de la peur de l’inconnu, a failli faire basculer le pays dans le chaos.

Dans ce sens, le président de l’Anie n’a pas manqué en cette occasion de rappeler l’importance de l’événement : «L’Algérie n’a pas connu d’élections aussi transparentes depuis 1962. Le peuple algérien a décidé le 22 février de prendre son destin en main, et le résultat historique réalisé aujourd’hui n’a été possible qu’avec l’accompagnement et l’engagement de l’Armée algérienne et à sa tête le chef d’état-major, qui a veillé à ce qu’aucune goutte de sang ne soit versée.

Mais aussi grâce au travail sans répit de l’Autorité nationale indépendante des élections, afin que les principes de la démocratie, la transparence, et l’équité des chances soient rigoureusement observés. Ce qui a permis au peuple à travers sa voix d’être le garant et le maître de ces élections, d’autant plus que l’engouement des citoyens sur les bureaux de vote n’est que la preuve et la meilleure réponse du peuple à l’appel de la patrie.» Interrogé sur le déroulement du scrutin, notamment le fait que quelques wilayas aient connu un taux de participation très bas, Charfi assure qu’«aucune plainte, ni tentative de fraude, n’ont été enregistrées par des candidats ni des électeurs au niveau des différentes délégations de l’Anie. Nous avons veillé à ce que la sécurité des électeurs soit assurée et ce en dépit de l’action de quelques citoyens qui sont les enfants de l’Algérie, et qui ont essayé d’exprimer leurs refus de l’élection, empêchant un grand nombre de citoyens d’accomplir leur devoir, mais nous avons réussi à éviter le pire. Nous espérons passer de la contestation à la construction du pays, sur les bases de la légitimité et la démocratie, et ce par le respect des différences d’opinion, et de positions de chacun»