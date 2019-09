En remettant hier au chef de l’Etat le rapport final du panel, le coordinateur de l’Instance nationale de médiation et de dialogue, Karim Younès, a signifié la fin d’une étape cruciale pour la suite des évènements, à savoir l’étape cruciale de l’organisation d’une élection présidentielle «dans les plus brefs délais», comme l’a réclamé le chef d’état-major de l’armée, Ahmed Gaïd Salah. Abdelkader Bensalah a invité l’Instance à poursuivre ses efforts aussi bien pour la construction d’un dialogue inclusif que pour la création d’une autorité indépendante d’organisation du scrutin présidentiel. C’est dire si les approches sont plus que convergentes en ce qui concerne l’urgence d’une convocation du corps électoral, la crise ne pouvant perdurer au-delà des limites acceptables et l’économie du pays étant dans la situation que l’on devine aisément. Plusieurs milliers de PME ont été contraintes au dépôt de bilan, du fait même de ces six mois de revendications et de surenchères parfois forcenées.

Le panel conduit par Karim Younès a apporté, dans son escarcelle, plusieurs propositions dont les principales concernent la révision du Code électoral ainsi que les conditions exigées jusqu’alors pour toute candidature. Il semblerait que celle relative aux 600 signatures d’élus pourrait être abandonnée pour ne laisser place qu’à la seule exigence des 60 000 paraphes d’électeurs répartis sur 25 wilayas au minimum. Il y aurait, en outre, la condition du diplôme universitaire qui devra figurer en bonne place dans le dossier de candidature. C’est là, faut-il le souligner, une demande a minima car on ne peut prétendre présider au destin d’un pays sans avoir un minimum de bagages.

Surtout, la principale conclusion de cette rencontre concerne le fait que la tenue de l’élection présidentielle doit avoir lieu «dans les plus brefs délais». Traduit en clair, cela signifie que le scrutin devra avoir lieu à la mi-décembre, compte tenu du fait que la convocation du corps électoral se fera, très probablement, le 15 septembre prochain, comme l’a suggéré, voici une semaine, lors de son intervention à Ouargla devant les officiers supérieurs de la IVème Région militaire, le vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah. Auquel cas, il va falloir aller vite tant les délais sont serrés et les conditions d’un scrutin exemplaire impératives, pour répondre aux attentes et aux revendications populaires.

Dans les tout prochains jours, les choses vont aller en s’accélérant afin d’être à la hauteur des exigences de la situation : amendements majeurs de la loi électorale, composante et prérogatives de la commission nationale de surveillance de l’élection pour laquelle le panel propose de mandater des magistrats, des avocats, des syndicalistes et des universitaires qui éliront, au bulletin secret, le président de l’instance, tandis que le chef de l’Etat veillera à promulguer une ordonnance pour officialiser ladite commission. Autant de suggestions, autant de gages qui permettent d’entrevoir le bout du tunnel et de se préparer, enfin, à la sortie de crise tant et tant attendue par le plus grand nombre de citoyennes et de citoyens, conscients que le pays est réellement à la croisée des chemins.