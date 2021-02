Dix-sept personnes ont été blessées, dont deux dans un état grave, suite à une explosion de gaz survenue, hier, dans l’appartement d’un immeuble de la cité El-Mehafir dans la ville de Laghouat, a-t-on appris auprès de la protection civile de la wilaya. L’accident causé par une fuite de gaz a provoqué également des dégâts aux habitations voisines et des véhicules en stationnement près de l’immeuble, a précisé le chargé de communication à la direction de la protection civile, le lieutenant Walid Nekmouche. Les blessés ont été pris en charge au niveau de l’établissement public hospitalier «240 lits» de Laghouat, ont indiqué les responsables de la direction locale de la santé et de la population (DSP). Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, s’est aussitôt rendu au lieu de l’accident où il a donné des instructions pour la prise en charge des familles affectées par le sinistre en les logeant provisoirement en attendant la réhabilitation totale de leur immeuble. Les deux blessés (une femme et un homme), dont l’état est jugé grave, seront évacués à Alger à bord d’un hélicoptère, a indiqué le wali.