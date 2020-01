L’université de Tizi Ouzou a abrité avant-hier, au sous-sol de l’auditorium, une rencontre sur la meilleure œuvre architecturale pour la réalisation d’une Faculté de médecine de 4000 places pédagogiques. En plus des bureaux d’études concernés par les appels d’offres, l’université était représentée par le Vrdpo, l’architecte du Vrdpo, le doyen de la Faculté de médecine, le doyen de la FGC et le chef de département d’architecture.

Aussi, la Faculté de médecine sera dotée d’une œuvre architecturale de haut standing, après avoir passé des années dans des bâtiments en préfabriqué avec tous les inconvénients que cela présente. Selon les responsables de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, sera réalisée la nouvelle Faculté de médecine sur l’assiette foncière de l’actuelle faculté, après démolition. Pour la communauté universitaire, c’est une délivrance. L’ancienne bâtisse souffrait de la présence d’amiante dans ses structures, mettant en danger la vie des étudiants, des enseignants et de tout le personnel.

Aussi, bon nombre d’enseignants ont été soulagés de voir l’édifice remplacé par un autre, d’une architecture qui sied à l’aura de la Faculté de médecine et de biologie de l’université de Tizi Ouzou. Ces derniers ont émis le souhait de voir les travaux de réalisation débuter dans des délais raisonnables. Un volet que les responsables de l’université n’ont cependant pas abordé. Mais selon toute vraisemblance, le chapitre en question sera inclus dans le projet de réalisation du nouveau pôle universitaire de Tamda.

Par ailleurs, il est à rappeler que l’université de Tizi Ouzou abrite de nombreuses facultés réparties à travers plusieurs sites situés à la périphérie de la ville des Genêts.

Ces dernières années, parallèlement aux problèmes pédagogiques qui commencent à trouver des solutions, la communauté universitaire souffre de quelques contraintes d’ordre sécuritaire. à plusieurs reprises, des étudiants ont été agressés dans les campus par des étrangers.

Les faculté qui souffrent le plus sont incontestablement la faculté de droit de Boukhalfa et celle de Tamda récemment ouverte.

Pour pallier cette situation, les étudiants ont tiré la sonnette d’alarme depuis quelques années. Des grèves cycliques ainsi que des marches dans la ville de Tizi Ouzou ont été organisées pour alerter sur cette dégradation de la situation sécuritaire au sein des campus. Malgré les améliorations apportées, il n’en demeure pas moins que beaucoup de cas de violence sont encore signalés.

L’année dernière, plusieurs agressions ont été signalées devant l’entrée du campus Hasnaoua. L’on se rappelle d’ailleurs la mort d’un étudiant suite à une attaque au poignard devant cette enceinte.

Enfin, notons que les étudiants espèrent que l’université de Tizi Ouzou reprendra sa notoriété en matière de qualité. Revenir au classement au niveau national et mondial est un défi qu’ils veulent relever, à condition que les problèmes soient résolus.