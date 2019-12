Le président français Emmanuel Macron a réitéré ses critiques à l’encontre du colonialisme. Il a estimé qu’il «a été une erreur profonde, une faute de la République», lors d’une conférence de presse à Abidjan en compagnie du président ivoirien Alassane Ouattara. «Trop souvent, aujourd’hui, la France est perçue comme ayant un regard d’hégémonie et des oripeaux d’un colonialisme», a-t-il déclaré, appelant à «bâtir une nouvelle page ».

«Moi, j’appartiens à une génération qui n’est pas celle de la colonisation. Le continent africain est un continent jeune. Les trois quarts de votre pays n’ont jamais connu la colonisation », a-t-il rappelé. «Parfois, les jeunes nous reprochent des difficultés qu’ils ont pu vivre, auxquelles la France ne peut rien», a-t-il poursuivi. Macron a conclu en espérant que «cette Afrique jeune accepte de bâtir avec une France nouvelle un partenariat d’amitié (...) beaucoup plus fécond».

Le premier dirigeant français n’est pas à sa première critique. En février 2017, Macron, alors candidat à la présidentielle, avait déclaré, en Algérie, que «la colonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime contre l’humanité». Il est inadmissible de faire sa glorification», précisant qu’il «l’a toujours condamnée». Ses déclarations avaient créé une polémique en France, notamment dans les courants politiques de l’extrême droite.

Il est à retenir, ainsi, que ses déclarations sont loin d’être fortuites. Elles interviennent dans un contexte marqué par la pression des anciennes colonies envers la France, l’amenant à assumer son passé colonial. A ce titre, notre ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, avait invité l’Assemblée populaire nationale à entreprendre une action en faveur de la criminalisation du colonialisme français. En plus, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré samedi, que « les pays unis dans la force militaire G5 Sahel souhaitaient un partenariat respectable et respectueux avec la France».

Fidèle à la défense ardue des intérêts stratégiques de la France à l’international, mais se démarquant de ses prédécesseurs dans la manière, l’actuel président français veut maintenir cette dominance française en Afrique, en s’appuyant sur l’adhésion des pays africains plutôt que sur la force. Il reprend, dans ce sens, les principaux axes de son discours « fondateur » des nouvelles relations franco-africaines, qu’il avait prononcé à Ouagadougou, quelques mois après son élection en 2017.

En effet, Emmanuel Macron s’est posé, samedi à Abidjan, en défenseur d’une relation, à la fois, « passionnée et décomplexée » de la France avec l’Afrique, appelant à « bâtir une nouvelle page après le colonialisme ». Premier acte nouveau, il a annoncé la fin prochaine du franc CFA, l’un des derniers vestiges de la « Françafrique ». « L’Eco qui verra le jour en 2020, remplacera le franc CFA dans huit pays francophones de l’Afrique de l’Ouest » (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo), et la France, s’est félicité Macron.

Prendra ainsi fin la longue histoire du «franc des colonies françaises d’Afrique», créé en 1945, qui est devenu le «franc de la Communauté financière africaine» après les indépendances des années 1960. La réforme comprenait, entre autres, «l’arrêt de la centralisation de 50% des réserves», des pays concernés au Trésor français et le retrait de la France des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente». Emmanuel Macron a dit «assumer» la nouvelle situation et que ces changements pourraient, selon lui, «changer l’image de la France en Afrique de l’Ouest».

Cependant, si ce geste est bien perçu en Afrique de l’Ouest, l’Algérie, étant le pays qui a souffert très durement et le plus longtemps des affres des crimes de guerres français reste sur sa faim. Notre pays - comparé aux autres pays africains - déjà très largement indépendant dans sa gouvernance, ses institutions ; et très attaché à sa souveraineté ne se contenterait pas de cela. Notre politique étrangère envers tous les pays et particulièrement la France repose sur le principe d’une relation d’égal à égal et a dépassé toute sorte de dépendance. Aujourd’hui avec la nouvelle donne née de l’élection d’un nouveau président de la République, en la personne de Abdelmadjid Tebboune, l’entame d’un processus de dialogue national et surtout la reprise progressive de la stabilité et l’entente entre gouverneurs et gouvernés, confortent la position de l’Algérie, dans sa quête à faire valoir ses droits historiques.