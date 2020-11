La cour d'appel vient de rendre son verdict dans l'affaire de la harga en prononçant une peine de 3 années de prison ferme à l'encontre d'une femme, âgée de 30 ans. Celle-ci a été prise en flagrant délit d'organisation des voyages de la mort. La même sentence a été prononcée à l'encontre de son acolyte, ce dernier a, lui aussi, été reconnu coupable d'avoir activement participé au recrutement des candidats à l'éldorado incertain en les livrant aux dangers de la mer, en contrepartie d'une poignée de dinars. Les mis en cause sont accusés d'organisation de voyages clandestins. Cette histoire a commencé au mois de septembre dernier. Les enquêteurs ont été destinataires d'importantes informations dénonçant la femme en question et son complice, en plus d'intenses mouvements de plusieurs candidats à la harga. Ces derniers ont été mis sous surveillance méticuleuse avant que les enquêteurs, ayant peaufiné la collecte de toutes les informations adéquates, ont lancé une offensive contre le domicile de la mise en cause, situé dans les alentours de Gdyel, à l'est de la wilaya d'Oran.