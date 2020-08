L'Algérie n'oublie pas ses amis, ces femmes et ces hommes qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel, en soutenant la cause algérienne durant les pires moments de la colonisation, au péril de leurs vies. Certains ont une place toute particulière dans le coeur des Algériens. C'est le cas de Gisèle Halimi, avocate des militants du FLN, dont le nom restera lié à celui de Djamila Boupacha, figure emblématique de la guerre de libération, qu'elle a défendue dans un procès retentissant. Elle nous a quittés le 27 juillet. Dans un vibrant hommage, le président de la République a tenu à saluer ses positions et son soutien à la lutte du peuple algérien. «C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de Me Gisèle Halimi, une femme d'exception, au parcours militant comparable aux luttes braves et honorables de personnalités éminentes, connues pour leurs positions favorables à la lutte du peuple algérien pour l'indépendance nationale», a écrit Abdelmadjid Tebboune dans un message de condoléances adressé à sa famille. «Gisèle Halimi était de cette trempe d'auteurs et de juristes de renom, hommes ou femmes, qui n'hésitaient pas à condamner la barbarie coloniale et ses pratiques abjectes», poursuit le chef de l'Etat sur un ton qui atteste du lien étroit qui unissait Gisèle Halimi à l'Algérie. «Elle nous quitte aujourd'hui vers son ultime demeure, mais elle demeurera, par sa lutte, ses positions et son riche parcours, un exemple de femme libre et courageuse, et de probité», souligne le premier magistrat du pays. «En cette triste circonstance, j'adresse à ses enfants et à chaque membre de sa famille, mes condoléances les plus attristées et mes sincères sentiments de compassion et de sympathie», conclut le président de la République dans son émouvante missive. Un message qui témoigne de l'amitié et de la reconnaissance éternelle que voue le pays à une des figures les plus attachantes de la lutte anticolonialiste et de l'accession de l'Algérie à l'indépendance. L'engagement de Gisèle Halimi pour les causes justes a jalonné sa vie à un rythme qui n'a pas perdu d'intensité, qui a fait résonner toutes les voix des peuples opprimés. Militante de l'indépendance de la Tunisie, le pays qui l'a vue naître, elle a aussi présidé une commission d'enquête sur les crimes de guerre américains au Vietnam. En France, elle restera la «défenseuse passionnée des droits des femmes».