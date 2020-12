L’hiver n’est pas encore bien planté et l’on commence déjà à compter les morts engendrées par les fuites de gaz et du monoxyde de carbone, dans la wilaya de tizi ouzou. avant-hier, les éléments de la protection civile de la wilaya ont eu à intervenir à deux reprises dans ce genre de sinistres. la première intervention a eu lieu au village ighendoussen, dans la commune de aïn zaoui (daïra de draâ el mizan). l’intervention en question a eu lieu le 4 décembre dernier à 15 h. il s’agit d’un feu qui s’est déclaré dans une maison située au rez-de-chaussée d’un immeuble du village ighendoussen. malheureusement, une femme âgée de 92 ans, est décédée suite à des brûlures alors que trois autres personnes habitant dans la même maison ont pu être sauvées in extremis. il s’agit d’un homme de 56 ans et de deux femmes de 53 et 30 ans. ces derniers, choqués et incommodés par la fumée, ont été évacués à l’hôpital de boghni, alors que la personne décédée a été transportée à la morgue de l’hôpital krim-belkacem de draâ el mizan. en outre, suite au même incendie, on déplore des dégâts matériels, dont les murs et les plafonds noircis par les flammes, les effets vestimentaires et de couchage entièrement brûlés tout comme les appareils électroménagers qui s’y trouvaient. dans la même journée, c’est-à-dire vendredi dernier, un drame a été évité de justesse à draâ ben khedda. le sinistre a eu lieu à la cité mahmoudi, située à l’entrée est de la ville. une fuite de gaz dans un appartement, occupé par quatre personnes (le père, la mère et leurs deux enfants) a nécessité l’intervention des éléments de la protection civile qui ont réussi à sauver les personnes concernées. il faut préciser qu’au début du mois de novembre dernier, la direction de la protection civile de la wilaya de tizi ouzou, comme chaque année, a mis en place un dispositif spécial pour la saison hivernale, surtout en ce qui concerne le chapitre des interventions, dans le cadre des fuites de gaz et des asphyxies au monoxyde de carbone.