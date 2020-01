émoi et désolation se dégagaient des visages des habitants du quartier Haï Nour, à l’est de la ville d’Oran. Pour cause, une femme, âgée d’à peine 25 ans, a trouvé la mort dans un incendie qui s’est déclaré dans la matinée d’hier dans un appartement situé au premier niveau d’un immeuble dudit quartier. Cette dernière, grièvement blessée, souffre de brûlures au 3e degré.

Pour les besoins de l’enquête, la dépouille mortelle, méconnaissable, a été transportée au service de la médecine légale de l’Etablissement hospitalo-universitaire du 1er-Novembre, à l’Usto. Pour l’heure, aucune information n’a été avancée, notamment en ce qui concerne les raisons de ce feu domestique pour lequel les pompiers ont mobilisé le gros de leurs moyens humains et matériels constitués essentiellement de 41 agents de différents grades, trois camions de premiers secours, deux véhicules anti-incendie, deux ambulances et une longue échelle. Un peu partout sur le territoire national, les sapeurs-pompiers sont sur le qui-vive permanent, période de grand froid oblige. Dans son dernier bilan, s’étalant du 9 au 11 janvier de l’année en cours, les sapeurs-pompiers ont enregistré 5 326 interventions, dans les différents types, pour répondre aux appels au secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période, dont 13 accidents mortels ayant causé la mort de 12 personnes et des blessures à 31 autres. Par ailleurs, les secours sont intervenus, afin de prodiguer des soins de première urgence à 20 personnes incommodées par le gaz CO au niveau des wilayas dont six à Khenchela, quatre à Mila, quatre à Sétif, deux à Naâma, et une personne à Béchar, Médéa, Tébessa et Ghardaïa.

Par contre, quatre cas de décès par intoxication au monoxyde de carbone, CO, ont été enregistrés suite à l’utilisation des appareils de chauffage, chauffe-bains et moteurs de véhicules. Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, deux personnes sont décédées. Elles ont été intoxiquées par le monoxyde du carbone émanant d’un moteur de véhicule, à l’intérieur d’un garage d’un domicile sis lieudit cité Nadi Abassine dans la commune et la daïra de Sidi Bel Abbès. À Boumerdes une personne de sexe masculin, âgée de 31 ans, a trouvé la mort après avoir été intoxiquée par le monoxyde de carbone se dégageant d’un chauffe-bain d’une habitation sise à la cité des 204 Logements dans la commune de Bordj Menaïel. Idem dans la wilaya de Djelfa, une personne de sexe féminin âgée de 25 ans a perdu la vie suite à l’inhalation du CO émanant d’un appareil de chauffage traditionnel, au lieudit Erandjabou, dans la commune de Dar El Chioukh.