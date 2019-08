Chaque année, la fête du sacrifice perd de sa saveur et de ses valeurs. L’Aïd s’apparente de plus en plus à une célébration frappée d’une corvée. A cette occasion, à Bouira et ses alentours les commerces ont fermé, mettant les consommateurs dans l’embarras.

L’ambiance de l’Aïd et du jour d’après n’a pas dérogé à une règle établie. Même si le ministère du commerce a crié victoire en annonçant un suivi massif de l’appel à l’ouverture, le jour de la fête, des commerces, la réalité était tout autre. Ils étaient quelques commerçants à avoir ouvert, notamment dans les rangs des boulangers.

Beaucoup de citoyens nous ont appelé pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis des pharmacies qui, majoritairement, n’ont pas respecté les consignes et les directives. Parce que l’après-Aïd est réservé à la visite des cimetières, bon nombre ont découvert des cimetières envahis par les herbes et les tombes étaient difficilement repérables. L’unique fait qui attire l’attention demeure le nombre de mendiants qui se bousculent à l’entrée et qui font tout pour soutirer quelques sous aux nombreuses familles venues rendre visite à leurs morts. «Même les morts sont à l’abandon», a commenté un jeune. Sur ce registre, les boulangers mènent le bal.

Il était pratiquement impossible de se procurer une baguette de pain. Les quelque boulangers qui ont ouvert ont vite liquidé leurs stocks. Des chaînes interminables ont caractérisé la ville. Avant-hier, le pain et le lait se faisaient rares.

Seuls les enfants sillonnaient les artères de la ville. L’occasion saisie habituellement pour rendre visite aux parents a vu une prolifération inouïe de «taxieurs» clandestins qui n’ont pas omis de revoir à la hausse les prix de la course. Habituellement, pour se déplacer du centre-ville à la cité des 140 Logements, situés à l’extrémité nord, les fraudeurs exigeaient 150 DA. Hier, ce trajet était fixé à 250 DA.

Les clandestins ont bien arrondi leurs fins de mois en multipliant les coûts du déplacement par 2. Les seuls organismes à avoir scrupuleusement assuré le service sont les personnels des structures de santé publique, les équipes techniques de la SDC, d’Algérie Télécom, les services de la voierie qui ont passé cette fête loin de chez eux, au service d’autrui. Depuis deux jours, il est pratiquement impossible de trouver un sachet de lait. Chaque partie rejette la responsabilité sur l’autre. Dans ces tentatives de justifications, un boulanger nous informa avoir rémunéré triplement un apprenti pour venir lui préparer le pain. L’autre fait saillant, hier, était la découpe des moutons. Toutes les boucheries de la ville étaient ouvertes. A raison de 2000 DA par ovin, les bouchers ont fait une belle affaire.

Les plus économes ont préféré se débrouiller pour découper leurs moutons surtout que la chaleur régnante était crainte par tout le monde. L’administration du commerce avait promis d’assurer des permanences en mettant en demeure les commerçants. Dans la réalité, la grande majorité n’a pas répondu favorablement à l’appel.

Les stations Naftal aussi sont restées ouvertes et ont assuré le service. La joie des enfants en ce jour de fête reste l’unique point positif d’une occasion qui, chaque année perd de son charme et de sa valeur spirituelle. Malgré cela, bonne fête aux Algériens et aux Algériennes. A.