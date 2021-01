Une fille âgée de 11 ans est morte brûlée dans l'incendie d'une maison, hier soir, au village Ath Rahmoune, dans la commune d'Aït Yahia Moussa. Selon un communiqué de la Protection civile, la victime est morte, hier soir, piégée par les flammes dans une maison au village Ath Rahmoune, dans la commune d'Aït Yahia Moussa. Le communiqué ajoute que trois autres personnes ont été grièvement brûlées lors du même incendie. Sauvés et évacués à l'hôpital de Douéra, un homme âgé de 41 ans et deux filles, âgées de 8 et 12 ans, étaient en état de choc. Au chapitre des dégâts matériels, la Protection civile déplore des murs et des plafonds brûlés ainsi que des effets vestimentaires, de la literie et des appareils électroménagers.