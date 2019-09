Le Front El Moustakbal a été le premier à ouvrir le bal dans ce sens. Ce parti a, non seulement, tranché la question de la participation par une position favorable, mais il a également plébiscité son président Abdelaziz Belaïd en tant que candidat officiel pour la magistrature suprême.

Cependant, les yeux des médias, des militants de la base et des observateurs nationaux et étrangers restent braqués vers les quartiers généraux des autres formations politiques qui n’ont pas manqué de lancer des signaux positifs quant à leur participation, et ce, au moins depuis la convocation officielle du corps électoral. Celles-ci ont justement convoqué leurs instances et structures internes pour des réunions d’urgence et extraordinaires, pour s’y prononcer.

A commencer par le Mouvement El Islah qui a aussitôt emboîté le pas au Front El Moustakbal en accueillant très favorablement les décisions et les démarches des autorités publiques et en annonçant sa participation au rendez-vous du 12 décembre prochain. Mais ce Mouvement a laissé en suspens la question de présenter ou soutenir un candidat à la réunion de son bureau national prévue pour les prochains jours. Le parti Talaïe El Hourriyet se dirigerait lui aussi vers la participation même s’il se prive de le dire publiquement. Son président, Ali Benflis, cumule les indices dans ce sens. Il a tout d’abord estimé que «les conditions institutionnelles et légales pour la tenue d’un scrutin présidentiel transparent, régulier et impartial, sont globalement réalisées». Puis, jeudi passé, selon des médias, il a retiré les formulaires de candidatures auprès de l’Autorité d’organisation des élections présidentielles. Cela avant même la réunion de la structure compétente du parti, qui aura lieu prochainement.

C’est, plus ou moins, le cas du Mouvement de la société pour la paix (MSP). En effet, sans afficher officiellement la couleur, l’un de ses cadres, Nacer Hamdadouche, en l’occurrence, a révélé que ce Mouvement serait partant pour les prochaines élections en annonçant, aussi bien, la volonté de soutenir un candidat consensuel qui serait issu d’une entente nationale, que la possibilité de présenter un candidat du parti. La réunion du Madjlis Echoura du MSP prévue pour le 27 septembre en cours, tranchera cette question, avait déclaré ce même cadre, en marge d’une conférence tenue mercredi dernier. Dans le même sillage, plusieurs autres formations politiques avaient tenu un regroupement à Alger, lors duquel elles ont applaudi l’adoption des lois, l’installation de l’Autorité chargée de l’organisation des élections, en saluant au passage les positions de l’Armée nationale populaire. Il s’agit, autre autres, de l’ANR, le MNND, le MJD, El Karama. Ces partis devraient eux aussi prendre part au prochain scrutin et leurs décisions respectives ne tarderaient pas à être rendues publiques.

A retenir, ainsi, qu’à la fin de ce mois-ci (septembre), voire, début octobre prochain on serait fixé sur les positions officielles d’une bonne partie des acteurs politiques.

La tenue des élections s’annoncerait de plus en plus effective cette fois-ci, d’autant plus qu’à peine quelques jours après le discours du chef de l’Etat, appelant les Algériens à voter, et sans compter Ali Benflis, pas moins de 10 candidats ont retiré officiellement les formulaires de candidature auprès de l’Autorité compétente.