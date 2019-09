L’ancien président de la République, Zine El Abidine Ben Ali, décédé jeudi dernier, après une longue et éprouvante maladie, sera inhumé en Arabie Saoudite, à La Mecque. C’est en tout cas ce qu’a affirmé sa famille qui précise que telle était la volonté du défunt. Voilà qui met fin aux déclarations opportunes et aux tentatives de récupération politique apparues, aussitôt la mort de Ben Ali confirmée. En effet, la présidence du gouvernement, reprenant sous une forme plus diplomatique les propos de Youssef Chahed voici deux jours à peine, s’est empressée de déclarer, via l’agence officielle TAP, que « la Tunisie est prête à accueillir la dépouille de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali », au cas où sa famille le souhaite. Une déclaration d’autant plus inadéquate qu’elle s’est voulue anonyme alors qu’elle est, d’abord et surtout, dépassée et inutile. Comme l’a rappelé un conseiller auprès du président défunt Béji Caïd Essebsi, ce dernier avait déjà donné son accord, ajoutant que Zine el Abidine Ben Ali est en droit de bénéficier d’une cérémonie digne d’un ancien président.

La réaction de la Kasbah revêt tout son sens, en cette période électorale pour laquelle la Tunisie est en effervescence, puisqu’elle intervient après celle de la famille Ben Ali précisant que l’enterrement aura lieu en Arabie saoudite, selon les dernières volontés du défunt. Toujours est-il que, pour un grand nombre de Tunisiens, loin du microcosme politique et du sérail militant, farouchement opposé à tout ce qui rappelle, de près ou de loin, le régime Ben Ali, le ton était plutôt à la contrition et à l’hommage implicite. Pour une grande proportion de Tunisiennes et de Tunisiens, l’amertume et la nostalgie d’une époque où « la qualité de vie et la sécurité étaient assurées » dominent toutes les appréciations sur une des pages les plus controversées de l’histoire récente du pays. Confrontant les années Ben Ali à celles qui ont succédé à la Révolution du Jasmin, d’aucuns estiment même que la « deuxième mort de l’ancien chef de l’Etat, après celle de 2011 », ferme définitivement la porte d’une reconnaissance impossible.

L’argumentaire a trait à la situation actuelle qui voit l’élection du 15 septembre s’avérer porteuse d’une inconnue, prometteuse pour certains, non exemptes de dangers pour d’autres. Ainsi, la vox populi semble vouloir faire la différence entre l’ancien président et son entourage proche, accusé d’avoir mis la Tunisie « en coupes réglées » et d’avoir pillé ses richesses. Car, disent-ils, Ben Ali a eu le tort de se laisser trop influencer par son entourage familial. A en croire son avocat autoproclamé, Mounir Ben Salha, qui a fait cette révélation sur sa page Facebook, Zine El Abidine Ben Ali aurait enregistré un message sonore à l’adresse du peuple tunisien, «à diffuser après le décès ». Dans le contexte actuel, un tel message aurait pu avoir valeur de testament en faveur d’un des courants qui ambitionnaient la garde de Carthage. Mais les surprises du 1er tour de la présidentielle en ont voulu autrement et la guerre sans merci que vont se livrer les candidats du 2ème tour aura lieu sans ces courants centriste et réformateur, plus ou moins néodestouriens.

Hier, le parti Ennahdha est sorti de sa réserve coutumière pour abattre sa carte, telle que nous l’avions supposée, depuis plusieurs jours. Rached Ghannouchi, avec son sourire faussement énigmatique, avait dit que sa formation soutiendra un candidat, sans préciser lequel. «Vous verrez bien», avait-il élagué, lundi dernier. Voilà que Ennahdha lève le voile sur cet «oiseau rare», en confirmant son soutien avéré à Kaïs Saïed, face à un Nabil Karoui censé incarner des valeurs berlusconiennes. Tout cela, sans un moindre mot sur la mort de Zine El Abidine Ben Ali, on aura compris pourquoi.