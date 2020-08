«Lessivé, épuisé, fauché...», il ne sait plus où donner de la tête, le chef de famille lambda algérien. C'est en effet sur deux fronts qu'il se démène aujour-d'hui: la flambée «surprise» des prix de la mercuriale et la prochaine rentrée scolaire qui pointe son nez dans un proche avenir.

La hausse des prix des fruits et légumes, inattendue par le citoyen, mais prévisible par les agriculteurs et commerçants en cette période chaude et loin du printemps et des cueillettes qui caractérisent cette saison, suivie des grosses chaleurs. Celles-ci ont, en effet, affecté nombre de récoltes, notamment celle de la pomme de terre, tubercule «princière» du citoyen algérien, pour son prix et sa consistance sur la table.

L'autre produit affecté par cette situation au climat chaud et sec, est le fruit en général. Certes de belles variétés ont embelli quelques jours les étals, mais à quel prix! Les prix ont oscillé entre 240 et 400 DA le kilogramme, voire plus pour les espèces de premier choix comme la pêche et ses variantes (plates, nectarines...) poires ou encore le raisin. Pour ce dernier fruit, les prix ont été presque «raisonnables» au vu de la quantité et la qualité du raisin de table récolté dans les vergers qui, il faut le dire, sont de mieux en mieux entretenus pour fournir une qualité meilleure que celle à laquelle nous avait accoutumés des «pseudo» agriculteurs qui ne visaient que les rendements «immédiats» sans investissement préalable et patient surtout dans la préparation de la qualité de ce fruit qui exige «délicatesse et raffinement» tant pour les gourmets que pour la moyenne populaire.

Il est heureux que la figue, produit record de la saison chaude, soit venue apaiser quelque peu la hausse des prix en général. Offerte lors du mois écoulé à environ 150-200 DA le kg, elle est restée stable au bonheur du citoyen algérien qui raffole de ce fruit saisonnier du terroir tant attendu par certains. Cette passe pénible, que doit traverser le lambda, ne doit pas nous faire oublier une plus forte épreuve que représente la très prochaine rentrée scolaire. C'est en effet une des tribulations à laquelle doit faire face le chef de famille et cela de façon convenable pour satisfaire les «désiderata» de sa progéniture, notamment les nouveaux mioches qui prennent le train scolaire pour la première fois. Et ce n'est pas une sinécure!

Le père de famille, étroitement sollicité par ses enfants soutenus par une mère intransigeante qui cherche souvent à faire comme la voisine d'un standard de vie plus élevé. Ce n'est pas facile, bien que tout chef de famille aspire à «bien et mieux» faire pour ses enfants tout en faisant une «gymnastique» dans le but bien compris de réguler les dépenses du foyer à venir et faire face aux dettes précédentes qui ne font que s'accumuler au gré des factures d'électricité, de gaz, d'eau potable et parfois aussi de téléphone...