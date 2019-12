La décision d’intégrer les jeunes universitaires en poste sur des emplois temporaires depuis plus de 8 années est effective. Depuis le 15 de ce mois, quelque 6048 recrutés dans le cadre du pré-emploi sont concernés par cette décision venue mettre un terme à des années d’incertitude. Le secteur le plus concerné reste celui de l’éducation qui compte 3000 candidats, suivi par les collectivités locales avec 1500 postulants, la direction de la jeunesse et des sports avec 250 cas et la santé ferme la marche avec 150 employés. Précisons que les contractuels avaient mené des actions cycliques pour exiger cette intégration. Dans le bilan pour l’année 2018, l’agence avait placé et répondu favorablement à 24 295 demandes en formule Daip (dispositif d’aide à l’insertion professionnelle), 556 en CTA (contrats de travail aidés).

L’augmentation des chômeurs est à mettre à l’actif de la politique d’austérité et le manque qui frappe des secteurs comme le bâtiment ou l’industrie deux créneaux pourvoyeurs de postes. Dans le bilan arrêté au 30 septembre 2018, l’agence a placé et répondu favorablement à 24 295 demandes en formule Daip (dispositif d’aide à l’insertion professionnelle), 556 en CTA (contrats de travail aidés). L’agence a aussi enregistré 9300 offres d’emploi hors Daip alors que ce chiffre était de 11 072 en 2017, soit une baisse de 30%. A ce jour, l’agence de wilaya, de Bouira compte 35831 demandeurs d’emploi, dont 38,70% sortants des centres et autres instituts de formation professionnelle, 29,44% sans la moindre qualification et 20,74% titulaires de diplômes universitaires. Sur ces 9383 offres d’emploi, l’Awem a pu recruter 8482 demandeurs, 8423 à titre de contrat à durée déterminée (CDD) et seulement 59 en contrat à durée indéterminée (CDI). Même si la wilaya est à vocation agricole, le secteur ferme la marche avec seulement 412 postes soit 6% de la demande globale quand le Btph mène le bal en enregistrant 67%. Concernant la parité homme/ femme, les chiffres basculent en faveur de la gent féminine pour les contrats Daip avec plus de 75%. Pour les autres formules, les hommes devancent largement les femmes avec des taux respectifs de 71% et .34 %. Ces écarts sont expliqués par le fait que les femmes acceptent plus facilement des emplois dits « précaires ». S’agissant de la frange des contractuels, plus de 47240 cas ont été régularisés, soit un taux de 80% de l’effectif global.