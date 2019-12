Incapables de réparer une fuite des eaux usées qui dure depuis l’été dernier, les responsables de l’APC de Constantine ont fait preuve d’une grande inaptitude, quant aux engagements pour lesquels ils ont été élus. Une fuite qui pourrait être à l’origine de maladies graves, du fait que les enfants, par manque d’espace de détente, s’amusent dans les rues. Il s’agit d’une fuite d’égout à la cité du 20-Août à Constantine. Sans parler des odeurs et des risques néfastes pour la santé publique, la fuite occupe un grand espace de plusieurs mètres. Même les piétons ont du mal à traverser cette surface. Pourtant, interpellées à plusieurs reprises, les instances concernées font dans l’indifférence. Les conséquences sont subies par les habitants qui sont lassés par cette situation et notamment de vouloir insister auprès de l’APC où on vous demande même d’aller imprimer des documents de l’état civil par manque de papier. Les habitants, et devant ce contexte qui devient insoutenable, semblent vouloir passer à la vitesse supérieure pour interpeller les autorités de la wilaya.