La nouvelle est tombée jeudi tel un couperet au lever du soleil, le patron du groupe Echourouk, Ali Fodil, est mort à l’âge de 63 ans des suites de son attaque cardiaque survenue lors de son déplacement en France pour assister au MIP TV de Cannes. Placé en coma durant plus de trois jours, le parrain du groupe Echourouk est parti, laissant des centaines d’employés, d’amis et de partenaires, dans la tristesse la plus profonde. Depuis quelques années Ali Fodil était sous pression, à cause de la liberté de ton de sa chaîne Echourouk TV ce qui lui a valu des coupures publicitaires, des menaces politiques et même des arrestations. Acculé par les dettes et envahi par l’envie de rester leader du champ audiovisuel, Ali Fodil était parti à Cannes en compagnie de ses responsables de productions Samir Boudjadja et Imed Hanouda pour justement acheter des productions pour le prochain Ramadhan. Ali Fodil était un battant et un gagnant qui ne reculait devant rien pour arriver au sommet. Ses ambitions n’avaient pas de limites et ses rêves étaient sans frontières.

Echourouk TV la raison d’être d’Ali Fodil

Sa bonhommie, son charisme et son bon cœur lui ont ouvert la voie pour créer depuis les années 2000, l’une des plus importantes machines médiatiques du monde arabe : le groupe Echourouk. Il était à la fois l’ami du pouvoir, des opposants, des artistes, des sportifs et des islamistes. C’était un homme ouvert au dialogue et à la concertation. Et pourtant, le chemin n’était pas facile. C’est en pleine période de terrorisme, quand les journalistes fuyaient le pays qu’Ali Fodil décida de rester dans son pays et de de se lancer dans l’aventure : créer en mai 1991 Echourouk Arabi, suivi ensuite par plusieurs hebdos : Echourouk Takafi et Echourouk Erriadhi. Nationaliste et conservateur à la fois, Ali Fodil a su s’entourer des meilleurs journalistes. Et c’est le 1er novembre 2000 qu’il lança officiellement le quotidien Echourouk Youmi qui lui servira de rampe de lancement pour tous ses projets médiatiques futurs. Le quotidien réussira à s’installer rapidement dans le paysage médiatique en traitant notamment des sujets qui sont presque oubliés par les autres médias arabophones et même la presse francophone : le social, le people et le sécuritaire. Le journal s’est surtout illustré en 2009 lors de la campagne égyptienne contre l’Algérie après la victoire d’Omdurman. Le succès était tel que le quotidien avait atteint le tirage record de 1 180 650 exemplaires. Avec son journal Echourouk et son site Internet, Ali Fodil a fait face seul à une armée de chaînes de télévision égyptiennes agressives et hostiles, au moment où la télévision et les quotidiens publics avaient marqué un silence ordonné. C’est à ce moment-là qu’Ali Fodil prit conscience de l’importance d’un média lourd ! Il fallait attendre la révolution arabe de 2011, le discours de Bouteflika sur l’ouverture audiovisuelle et la démocratisation satellitaire qui permettait à des opérateurs privés des chaînes offshore. C’est ainsi qu’Ali Fodil choisit de créer sa chaîne Echourouk TV un certain 19 mars 2012 (fête de la Victoire). Pour ce faire, le patron du groupe qui était conscient de la complexité de la mission, fera appel aux professionnels de l’audiovisuel pour se lancer dans l’aventure : l’ex-correspondant de MBC puis de la BBC à Alger, Ahmed Megaâche, Souleyman Bakhlili, l’ex-directeur de production de l’Entv, mais surtout Leila Bouzidi qui quitta la chaîne économique arabe Cnbc, pour rejoindre le groupe. La fille terrible de l’Entv ne quitta plus la chaîne Echourouk que le temps d’une escale sur KBC.

Entre-temps une autre chaîne est apparue sur le champ audiovisuel algérien, Ennahar Tv, dirigé par un ex-journaliste d’Echourouk Anis Rahmani. Une grande concurrence s’installe entre les deux chaînes créant une rivalité sans merci entre Echourouk TV et Ennahar TV. Cette concurrence va démocratiser le paysage audiovisuel algérien qui sera enrichi par une quarantaine de chaînes. Mais prenant cette concurrence du bon côté, Ali Fodil choisit comme pour la presse écrite, un créneau jusque-là négligé par ses concurrents : le divertissement. Il réussira à placer Echourouk TV comme la première chaîne la plus regardée par les Algériens durant le Ramadhan 2015, notamment grâce à la première saison de Achour Acher de Djaâfar Gassem, qui bouleversa le champ médiatique et changea les paramètres de l’audiovisuel algérien, effaçant même le monopole de l’Entv qui domina jusque-là le créneau du sitcom et du drama. Ce succès donna des ailes à Ali Fodil qui avait souhaité faire agrandir son groupe en créant une chaîne d’info, Echourouk News pour jouer dans la cour des chaînes d’infos algériennes : Dzair News et Ennnahar TV. Ce choix sera contraignant pour le patron d’Echourouk TV, qui sera obligé à un investissement supplémentaire très lourd et surtout l’adoption d’une ouverture politique qui aura des conséquences néfastes sur les affaires du groupe. Ali Fodil, le conservateur et l’islamiste (comme le qualifient ses opposants) est un homme ouvert aux autres cultures et créa un JT en français en récupérant un bon élément injustement écarté de Dzair TV par Haddad, Khaled Drareni. En 2017, la deuxième saison de Achour Acher va assurer à Ali Fodil un nouveau grand succès, mais surtout des ennuis avec la censure, en raison de certaines insinuations sur le clan Bouteflika.

L’aventure Echourouk Youmi

En devenant la chaîne de l’opposition, la tribune des anti-Bouteflika et une télévision populiste, le groupe Echourouk est devenu la chaîne à abattre. Arrêt de la publicité, arrêt d’impression du journal Echourouk. Une situation financière imprenable qui mettra Ali Fodil à genoux mais pas à terre. Une situation financière sensible qui a failli pousser Ali Fodil à vendre le groupe composé de trois chaînes, un quotidien, des magazines et un site très coté. Finalement, il renonça au projet. Les annonceurs et les publicitaires lui restent fidèles et le soutiennent dans ses projets audiovisuels, mais durant le Ramadhan 2018, un événement va chambouler sa stratégie audiovisuelle. Alors qu’il avait choisi de tourner deux grands projets audiovisuels avec des Turcs, un drama Tilk el ayam et une série Raïs Corso, les autorités sécuritaires lui interdisent la diffusion de ses deux productions et lui retirent son passeport. Un blocage qui ne va pas lui faire baisser les bras puisqu’Ali Fodil sort son plan B et sauve son Ramadhan, en donnant la chance à de jeunes producteurs. Un sauvetage qui aura une conséquence fâcheuse : augmenter la facture de la dette du groupe et surtout mettre en péril l’avenir de certains producteurs et certains artistes. Ali Fodil tente d’expliquer qu’il est victime d’une cabale et que la situation sera plus stable l’année d’après. Mais en 2019, il vivra un autre revers, son ex-associé tunisien vend ses deux productions bloquée Raïs Corso et un feuilleton tourné en Tunisie, à la chaîne concurrente Ennahar TV. Cette nouvelle catastrophe va enfoncer le groupe et endetter encore plus la chaîne. Ali Fodil prend alors un risque calculé, se séparer de la chaîne gastronomique El Benna TV pour la transformer en une deuxième chaîne de divertissement : Echourouk +, pour ce faire, il doit s’associer à son ex-disciple Samir Boudjadja et le producteur Imed Hanouda. Un mélange de genres qui va apporter son succès durant le Ramadhan 2019 en maintenant Echourouk TV leader du paysage audiovisuel algérien. Avec l’arrivée du Hirak, Ali Fodil choisit la voix de l’opposition ce qui lui a valu une garde à vue et une libération triomphante. Mais ce nouveau succès audiovisuel ne règle pas la question des dettes qui deviennent inquiétantes. Ali Fodil est un homme trop chargé, trop pris et surtout trop stressé, il espérait régler ses dettes après l’élection présidentielle du 12 décembre et l’arrivée d’un nouveau gouvernement. Il gardait espoir de régler sa situation et revoir ses ambitions à la hausse. Mais la santé le rattrape, il subira plusieurs alertes cardiaques et la dernière fut fatale. C’est d’ailleurs avec ses associés à la recherche de productions de qualité pour le Ramadhan qu’Ali Fodil s’éteindra à jamais, afin que l’écran d’Echourouk reste éternellement allumé.