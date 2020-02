Sa colère ne semble pas baisser. Le personnel navigant commercial (PNC) de la compagnie aérienne nationale Air Algérie est revenu, hier, à la charge, en observant une journée de grève surprise. Ce mouvement de débrayage des PNC, est le deuxième du genre ayant touché la compagnie aérienne, depuis le début de l’année. Le 30 janvier dernier, les PNC qui semblent donc tenir à leurs revendications, ont, rappelons-le, observé une journée de grève pour exprimer leur ras-le-bol face aux « promesses non tenues par la direction». Les protestataires réclament l’amélioration de leurs conditions de travail, notamment la revalorisation de leurs salaires. Et leur deuxième passage à l’acte inopiné n’a pas été sans conséquence. Il a fortement perturbé les vols de la compagnie. Cette dernière a fait état de la «perturbation de ses vols», suite «au mouvement social sans préavis réglementaire du personnel navigant commercial». À noter que ce mouvement de débrayage s’ajoute aux mauvaises conditions météorologiques, qui ont également causé un cafouillage dans le programme des vols intérieurs.

Plusieurs vols avaient été en effet retardés, hier matin, à l’aéroport d’Alger à cause du brouillard qui a couvert le ciel de la capitale.