Le pays ne semble pas près de sortir de l'épisode judiciaire en rapport avec les affaires de corruption. Ouvert en avril 2019 en plein Mouvement populaire, le dossier n'a eu de cesse de grossir et les procès qui se suivent montrent, certes, l'ampleur des dégâts, mais annoncent dans le même temps que l'Algérie n'est visiblement pas sortie de l'épisode judiciaire. En tout cas, pas totalement. N'était-ce la crise sanitaire, les deux dernières années et même celle de 2021 auraient été marquées par le sceau de la lutte contre la corruption. Il faut dire à ce propos qu'à l'exception de quelques pays comme la Russie et l'Italie qui ont connu des procès anticorruption retentissants, très peu de pays ont vécu l'expérience algérienne où l'on ne s'est pas suffi de sacrifier des lampistes pour calmer la rue. La lutte contre la corruption en Algérie prend les allures d'une guerre sans merci. Et l'objectif assigné à la campagne n'est autre que le sauvetage de la République, comme l'a d'ailleurs souligné le chef de l'Etat. À bien voir la «longévité» de l'action judiciaire sur ce sujet précisément, l'on est amené à admettre qu'un cap a bel et bien été franchi. L'opinion nationale a parfaitement reçu le message d'une institution judiciaire qui n'entend pas s'arrêter en chemin, tant qu'existent encore des affaires à traiter. De fait, les procès qui se suivent le sont, il faut bien le dire, sous le regard vigilant d'une société qui, même si elle donne l'impression de ne pas suivre de près les débats, n'en est pas moins attentive aux procédures d'appel, et autre cassation. Cela pour dire que les programmations de procès, passés et à venir, ne constituent pas un «caprice de juge», mais la conséquence directe d'une volonté forte de la société. Celle-ci est profondément pacifique, très consciente des enjeux, mais fortement déterminée à en finir avec un fléau qui a failli la gangrener totalement. Les nombreux procès qui se succèdent tiennent compte d'une procédure stricte et se déroulent dans le respect des lois de la République, de grands avocats en ont d'ailleurs témoigné. Les juges ne sont pas soumis à la pression de l'Exécutif, ni à celle de l'opinion publique qui ne commente pas outre mesure les peines prononcées à l'encontre des hauts fonctionnaires, comme des hommes d'affaires. En fait, l'Algérie vit une séquence importante de son Histoire. Et le temps que dure cette même séquence, des acquis, aujourd'hui peut-être invisibles, s'ajoutent aux grands progrès réalisés par le Mouvement populaire du 22 février 2019. Et si l'on se projette en 2023 ou 2024, c'est-à-dire après l'assainissement de la sphère politico-économique, on pourra mesurer les pas de géant réalisés par la société algérienne. En effet, le pays entre dans une phase intéressante du fonctionnement de sa justice, mais aussi de sa société. L'un et l'autre donnent la nette impression d'un niveau de conscience élevé de l'importance de la séquence historique que vit l'Algérie.Il est évident que des erreurs ont été commises et que d'autres le seront dans le futur, mais l'on retiendra une volonté d'aller au fond du problème. C'est un travail de longue haleine et ces procès ne sont qu'une étape dans un long processus qui n'atteindra objectivement jamais sa fin. La lutte contre la corruption est un combat de tous les instants.