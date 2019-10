L’initiative est éminemment louable et le mérite revient aux villageois qui prouvent ainsi leur sens des responsabilités dans la gestion des affaires de la cité. Un jumelage vient de voir le jour entre deux villages qui plongent leurs racines dans l’histoire lointaine. Une histoire ancrée depuis les siècles passés mais qui est arrimé admirablement à la modernité. Et quelle modernité ! Ces initiatives ne sont prises que dans les pays développés. Une fois l’opération lancée, les villageois se sont mis à l’échange bénéfique pour les deux parties. Ainsi, pour marquer ce début de jumelage, les villageois de Sahel ont reçu une forte délégation de femmes venues du village Tifra dans leur village. Environ une soixantaine de femmes du village Azra se sont en effet rendues, à Sahel, dans la daïra de Bouzeguène, pour découvrir ce que recèle cette localité bien expérimentée dans la gestion des évènements et des fêtes traditionnelles. Prenant part activement à cette initiative, la mairie de Tigzirt, commune à laquelle est rattaché le village Tifra, a mis à la disposition des voyageuses un bus de la flotte communale. Le comité du village Tifra, pour sa part, a mobilisé deux transporteurs privés. Une visite très riche a été effectuée avec des femmes qui n’ont pas regretté d’avoir fait le périple jusqu’à Sahel.

En fait, ces jumelages, qui étaient par le passé une affaire de pays développés, va s’intensifier. Les bénéfices engrangés par ces actions sont énormes. Echange d’expériences et découvertes mutuelles sont les plus importants bénéfices à en tirer. Ce village, fondé au XIVe siècle, selon les vestiges historiques encore témoins, est grande dans le traitement des déchets et la prise en charge des affaires quotidiennes. Tifra est passé au tri sélectif depuis quelques mois et son expérience dans la gestion des déchets a été acquise de haute lutte. Tifra se prend également en charge en matière d’alimentation en eau potable. Il y a quelques semaines seulement, un grand volontariat a été organisé pour fêter l’inauguration d’un forage destiné à l’alimentation en eau potable.

C’est pareil du côté du village Sahel, dans la daïra de Bouzeguène. Les citoyens de Tifra ont beaucoup à apprendre, surtout en matière d’organisation des évènements. Dans le village des hautes montagnes, les villageois savent organiser des évènements de grande envergure. Une fête traditionnelle se tient dans cette localité depuis plusieurs années maintenant. La fête de la figue de Barbarie est organisée chaque été par les villageois, qui gagnent en expérience d’année en année. Elle s’impose d’ailleurs comme une tradition incontournable dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le village Sahel prend part également au concours Rabah Aïssat du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou.

Ainsi, ces deux villages, qui réussissent pour la première fois le jumelage dans la wilaya de Tizi Ouzou, est un exemple à suivre. D’autres localités suivront. C’est un moyen efficace pour échanger les expériences et impulser une dynamique de solidarité sur le chemin du développement.