Cette découverte macabre vient accroître la colère des Algériens à l'encontre les violences contre les femmes, et amplifier le débat sur la nécessité de l'application de la peine de mort. Les actes de féminicides se multiplient. Au moment où l'Algérie est sous le choc, depuis la découverte récemment de deux corps brûlés de deux jeune femmes, Chaïma à Thénia et de Kenza à Sétif, un troisième corps vient d'être découvert à Tamanrasset. Le corps sans vie et brûlé de la victime, âgée d'une vingtaine d'années, a été retrouvé par les éléments de la Protection civile et la Gendarmerie nationale dans le quartier de Tahagart. La dépouille a été retrouvée en état de «décomposition avancée». À l'heure où nous mettons sous presse, les circonstances demeurent encore non élucidées, par les services de sécurité en charge du dossier, suite à leur déplacement au lieu du crime, après qu'une enquête a été aussitôt ouverte, pour «déterminer les circonstances» et «les responsabilités» du drame qui a coûté la vie à cette victime. L'information a vite fait le tour de la Toile. Les réseaux sociaux en Algérie sont «en ébullition», après l'annonce de cette énième découverte macabre, dont la victime aurait été la proie d'un effroyable féminicide. Les internautes réclament que justice soit rendue à la victime morte à la fleur de l'âge, et à sa famille, et pour que d'autres femmes soient à l'abri de tels méfaits.