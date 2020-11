La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) de Tipasa est parvenue à libérer une jeune fille de 22 ans, de l’emprise d’une bande de malfaiteurs, deux heures après son enlèvement, a indiqué, hier, un communiqué du commandement général de la Gendarmerie nationale. Dès que les éléments de la brigade territoriale de la GN de Tipasa, ont reçu un appel sur le numéro vert 10-55, d’un usager de l’autoroute reliant les villes d’Alger et de Tipasa, selon lequel une jeune fille aurait été enlevée par un groupe d’individus sur la route, à bord d’un véhicule, les patrouilles qui étaient présentes sur les lieux se sont dirigées rapidement à l’endroit indiqué pour libérer la jeune fille en moins de deux heures après son enlèvement. Une fois l’appel reçu, l’étau a été resserré sur les kidnappeurs en activant le programme complet de barrages sur tout le territoire de la wilaya , forçant le groupe de ravisseurs à libérer la jeune fille et à fuir vers une destination inconnue, ajoute le communiqué. La jeune fille retrouvée et après exploitation des informations qu’elle a fournies aux enquêteurs, ces derniers ont pu arrêter les ravisseurs en un temps record.