La Journée nationale de la presse a été parfaitement célébrée cette année à Constantine. Après la sûreté de la wilaya, qui avait consacré la journée du 21 octobre à la presse, c’est au tour de la wilaya de Constantine et la direction de la culture qui ont tenu à partager la journée du 22 octobre avec les journalistes. Au niveau de l’hôtel militaire, le wali, Abdelsamia Saidoune, après avoir prononcé une allocution mettant en évidence le rôle du journaliste dans la société, tout en insistant sur le devoir de ce dernier à rapporter une lecture juste et objective des sujets traités, il appelle également à mettre en valeur l’information qui doit être présentée au lecteur, dans sa vérité absolue.

Le wali a, dans un geste d’élégance, souhaité cette année honorer les retraités qui ont beaucoup donné à ce métier resté longtemps en marge de ces manifestations, mais aussi aux journalistes ayant quitté ce monde, lesquels ont été représentés par leur familles. Pour sa part, la direction de la culture, profitant de la clôture du festival de la poésie féminine, a ajouté un chapitre à son programme pour exprimer toute sa considération envers la corporation.

Ainsi, notre chef de bureau de Constantine, Ikram Ghioua, a été honorée au même titre que d’autres journalistes.

On compte aussi les mérites de plusieurs photographes ceux-là même, qui font partie du monde de la presse, mais travaillent dans l’ombre.

Pour cette journée, ces chasseurs de l’information par image, ont eu le meilleur mérite pour leur dévouement, on citera entre autres, Lokman Behnas, Lamine Hamida, Chérif Guelib et Brahim Ben.