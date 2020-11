1er novembre 2020. Nous sommes dans la commune de Rouiba (banlieue Est d'Alger). Il est 8h du matin, la ville commence à peine à se réveiller après une belle soirée de festivités de l'anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, ponctuées par un magnifique feu d'artifice. Les commerces commençaient à peine à ouvrir, mais une chaîne humaine s'était formée à l'entrée de l'école primaire M'hamed Ishak du quartier «La Cadat». Des jeunes hommes attendaient patiemment que l'école ouvre ses portes pour aller accomplir leur devoir électoral. L'Algérie avait rendez-vous, hier, avec un référendum pour voter sa nouvelle Constitution. Ces jeunes semblaient être «pressés» de donner leurs «voix».

Un par un, le masque sur le visage, la carte de vote dans une main et les papiers d'identité dans l'autre, ces électeurs passaient leur tour dans une ambiance bon enfant. Ce qui laissait présager une journée électorale avec un taux de participation exceptionnelle. Ce groupe de votants était en fait, composé de corps constitués, venus par bus, pressés d'en finir afin de profiter de cette journée ensoleillée.

Aprés cette folie de la première heure, un calme plat s'installe dans ce centre de vote. Les agents mobilisés pour la circonstance se roulent les pouces. Ils essayent de passer le temps en discutant entre eux. Ils se réjouissent dès qu'un électeur fait son entrée dans le centre. Ils se plient en quatre pour l'orienter et le sensibiliser sur le respect du protocole sanitaire instauré pour ce scrutin qui a lieu dans des conditions exceptionnelles.

La seconde vague...

Il est presque 10h 30. C'est l'heure de la seconde vague. Hommes et femmes, particulièrement d'un certain âge, commencent à affluer au niveau de ce centre de vote. «J'ai toujours voté. Malgré la crainte du coronavirus, j'ai décidé d'accomplir mon devoir, surtout qu'il s'agit de choisir la future Constitution sur laquelle se basera le pays durant les prochaines années», indique fièrement Aâmi Lakhdar qui était accompagné de sa femme. On lui demande alors si on pouvait l'accompagner pour voir comment se déroule le scrutin en temps de «corona». Il accepte volontiers. À l'entrée du centre, les agents de sécurité prennent sa température avant de l'orienter vers le bureau où il doit voter. Sa femme qui n'avait pas sa carte d'électeur, est elle, orientée vers le chef de centre qui lui remet une feuille pour pouvoir voter et où il est inscrit le numéro de son bureau de vote. À l'entrée du bureau, il passe d'abord par un coup de gel hydro-alcoolique avant d'être invité à prendre les feuilles où il est inscrit «oui» ou «non». Il se rend ensuite à l'isoloir avant de revenir déposer son bulletin et signer. Il passe son doigt dans l'encre indélébile avant qu'on lui donne une lingette et on l'invite à se désinfecter une nouvelle fois les mains. C'est bon, Aâmi Lakhdar a voté! On profite pour jeter «un coup d'oeil» dans les corbeilles à papier pour voir les bulletins qui ont été jetés. Ils étaient pour la majorité de couleur bleue, c'est-à-dire ceux du «non». Ce qui fait que le «oui» semble l'emporter dans cette salle. Après cette petite «expérience», on décide de poursuivre notre tournée à travers d'autres centres de vote de la capitale. C'est presque la même ambiance qui régnait un peu partout.

On débat dans les cafés

L'affluence était quelque peu mitigée dans la matinée, mais elle ne différait pas de celle des autres années. «Les Algériens ont tendance à voter l'après-midi. Ce sera beaucoup mieux», assure un encadreur du centre de Saïdi 1 dans la commune de Bordj El Kiffan. Il est un peu plus d'une heure, la prière du «Dohr» vient de s'achever. On est à côté du centre «Bayoud 3» de Bab Ezzouar. Un groupe de fidèles, dont plusieurs barbus, accélèrent le pas d'un air déterminé. Ils sont là pour voter. «On ne laissera pas passer le ‘'doustour'' (Constitution, Ndlr) laïque de Laâraba», lancent-ils en annonçant leur couleur. C'est le moment où on décide de faire une «pause-café» pour prendre la température de la rue sur le déroulement de ce scrutin. Les discussions tournent autour du vote. Il y a beaucoup d'indécis, venus prendre l'avis du «café». Néanmoins, le gros des discussions tourne autour du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Beaucoup s'inquiètent pour sa santé et ses répercussions sur le pays alors que d'autres se demandent s'il ne fallait pas voter pour «la stabilité» de l'Algérie même s'ils ne sont pas convaincus. Certains ont alors choisi de sauter le pas en se rendant aux bureaux de vote avec «bagages et familles» alors que d'autres préfèrent s'abstenir. Quoi qu'il en soit, l'après-midi a vu le nombre de votants augmenter crescendo jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Il est 19 h, l'heure du dépouillement a commencé sous les yeux bienveillants des observateurs et des citoyens. Ils assistaient aux desseins de l'Algérie nouvelle...