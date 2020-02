Attendu et tant de fois annoncé, le fameux projet de loi sur la publicité est en cours d’élaboration. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a annoncé, jeudi à Alger, que « le projet de loi sur la publicité sera prêt avant la fin 2020. » Il s’est engagé « à assainir le secteur de la presse des forces extra-professionnelles ».

La nouvelle législation tiendra compte «de plusieurs questions, dont celle relative au monopole dans la distribution de la publicité, les spécificités de la société algérienne et des questions d’ordre économique ». à cette occasion, il a réitéré l’importance de créér « un dispositif de régulation propre à la pratique journalistique », dont la mission consistera à veiller au suivi de l’opération de tirage et de la publicité pour garantir l’équité dans la distribution. Et en œuvrant également « à asseoir des mesures de médiation et d’arbitrage pour le règlement des conflits inhérents à la pratique de la profession au lieu de recourir à la justice ». Les intervenants lors de l’atelier consacré à l’état des lieux et les perspectives de la profession ont mis en garde les autorités contre la reproduction du modèle en vigueur dans la presse écrite où de nombreux titres, sans lectorat et sans aucun rapport avec la pluralité médiatique, continuent à exister grâce à la publicité de l’agence Anep.

La publicité devrait se faire conformément à la capacité de tirage des journaux, leur rayonnement et leur impact.