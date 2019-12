Le candidat Ali Benflis a assuré un déplacement dans l’Est du pays, à savoir Batna et Khenchela. Pour les connaisseurs du candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, sa visite à ces deux wilayas précitées, relèvent d’un test de sa popularité au niveau de l’Est du pays. Les deux meetings populaires ont affiché une présence nombreuse de ses partisans et des citoyens qui se reconnaissent dans son programme électoral.

A ce propos, Ali Benflis a exprimé une certaine assurance à l’égard des participants lors de sa campagne électorale à Batna en soulignant que « L’Algérie sortira bientôt de cette situation de crise dans laquelle elle se trouve et fait face », et d’ajouter « certaines parties étrangères qui me ciblent personnellement semblent dérangées par mes positions », a-t-il répliqué.

Lors des deux meetings qui ont été animés par le candidat Benflis, ce dernier a insisté sur sa mission dans cette joute électorale rappelant que « ma mission est d’être président pour ramener l’espoir au peuple algérien en tenant compte des avis de ceux qui s’opposent à ma démarche ; je vais travailler y compris avec eux pour trouver une sortie salutaire à la crise qui taraude les esprits », a-t-il souligné.

Le candidat Ali Benflis a en outre exhorté l’ensemble des Algériens « à ne pas se livrer aux pratiques qui incitent à l’insulte et des propos injurieux et qui véhiculent une sorte de violence verbale».

Dans un autre registre, Ali Benflis est revenu sur la question inhérente à l’affaire d’un plan qui le ciblait après avoir arrêté une personne accusée de complot avec une force étrangère dans sa campagne électorale. Dans ce sens, Ali Benflis a indiqué que « celui qui me cible à travers des parties étrangères sait que je dérange à travers mes positions et ma détermination à combattre sans ambages la corruption et les véreux et surtout mon engagement au message des martyrs», et d’ajouter « cela veut dire que nos frappes arrivent à atteindre l’objectif ; elles ciblent les véreux et leur corruption qui a pris une ampleur gravissime», a-t-il précisé.

Toujours dans le même sillage, le candidat à l’élection présidentielle, Ali Benflis, a «rappelé que ces forces de l’étranger ont monté un plan ourdi contre le pays en 2014 en alliance avec les forces anticonstitutionnelles. Mais le peuple cette fois-ci a su mettre un terme à ça à travers son élan populaire du 22 février», a-t-il asséné.

Les deux meetings populaires qui ont été animés par le candidat Ali Benflis à Batna et à Khenchela, étaient teintés d’une démarche politique en termes de campagne électorale.

La question de la souveraineté nationale et la stabilité politique du pays est revenue tel un leitmotiv dans son discours pour sensibiliser les citoyens sur les dangers qui entourent le pays par des parties étrangères qui ne veulent pas la paix et la stabilité pour ce pays et son peuple.