Depuis le 22 février dernier, Bouira participe massivement chaque vendredi au mouvement de protestation exigeant le changement du système. Un classement non officiel quant au nombre d’actions de protestation organisées depuis et à ce jour classe Bouira en tête avec plus de 115 actions de rue. Hier encore et comme chaque vendredi après la prière, ils étaient des milliers à arpenter le circuit depuis la Maison de la culture jusqu’à l’entrée nord, puis un retour vers le point de départ en passant devant l’université.

Comme lors des précédentes manifestations, les marcheurs continuent à exiger plus de fermeté de la justice, surtout que l’actuel ministre est natif de la wilaya. « La justice doit convoquer toute personne impliquée dans ces affaires de dilapidation des deniers publics. Même les responsables au niveau local doivent payer», nous confie un marcheur. Les résidus d’un parti dissous, originaire et auteur de la décennie noire, venus s’accrocher et s’embarquer dans le mouvement, sont «exclus» par les organisateurs. «L’expérience de 1988 nous a appris à nous méfier de ces opportunistes qui infiltrent le mouvement pour en tirer les dividendes.

Il n’y a pas de place aux illuminés de dernière minute. Le mouvement est une révolution populaire qui objecte de changer le système dans le calme et pacifiquement» nous déclare un fils de chahid très actif depuis le 22 février dernier. «La Kabylie est une partie intégrante et sans réserve de toute l’Algérie. Elle a payé un lourd tribu avec des milliers de martyrs. Personne ne peut la dissocier du reste de l’Algérie » ajoute El Hadj Yakoub, un fils de chahid animateur du Hirak depuis le 22 février.

Dans leurs slogans, les manifestants demandent : « Nous voulons des procès transmis publiquement pour être certains que les responsables seront jugés», nous affirme un participant qui considère que les réseaux sociaux ne sauraient être une source officielle. «Nous voulons du concret et non des discours périodiques» ajoute notre interlocuteur. Hier et comme d’habitude ? les importants dispositifs de sécurité déployés depuis la matinée sont restés discrets ? surtout qu’aucun dépassement n’ a été enregistré.