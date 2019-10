Des manifestants ont marché, hier, à Constantine, pour le 36e vendredi consécutif. Alors que les candidats à la présidentielle du 12 décembre ont commencé à déposer leurs dossiers, les manifestations interviennent également au lendemain du discours du chef de l’Etat Abdelkader Bensalah en Russie. Lors d’une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, en marge du sommet Russie-Afrique, le chef de l’Etat a longuement commenté la situation interne en Algérie, en présentant une carte sur ce qui se passe réellement. Les Constantinois n’ont pas fait l’exception et ont dès la fin de la prière du vendredi occupé le centre-ville. Leur nombre était réduit. Cela n’empêchera pas certains de poursuivre le mouvement pour le changement et le départ définitif de l’ancien régime. Le temps n’était pas agréable et pourtant des femmes et des enfants ont marqué cette journée, encore. Soucieux de perdre les acquis du Hirak réalisés jusque-là, les manifestants tiennent à se faire entendre. « Algérie libre et indépendante », «Etat de droit », ou encore « Algérie, pays des martyrs », étaient les principaux slogans scandés par les manifestants. D’autres, ont traduit les mêmes slogans sur des pancartes qu’ils affichaient fièrement à l’égard des curieux qui s’arrêtaient pour filmer ou prendre des photos. Comme chaque vendredi, les bénévoles étaient présents soit pour offrir de l’eau et des confiseries, soit pour récupérer les bouteilles vides. La manifestation a gardé son caractère pacifique et les policiers qui assuraient la sécurité se contentaient de voir passer les manifestants.