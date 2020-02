Une mission commerciale, composée de neuf des principaux fournisseurs de poudre de lait irlandais, séjournera à Alger entre le 2 et le 4 février 2020.

Le but assigné à cette visite est «de faire connaître l’Irlande en tant que fournisseur de produits laitiers de haute qualité et d’envisager des partenariats avantageux entre les fournisseurs de produits laitiers irlandais et les transformateurs et distributeurs algériens».

«L’Algérie est un marché important pour les produits laitiers de qualité, avec la plus forte consommation annuelle de produits laitiers en Afrique, soit plus 120 litres par habitant», a déclaré Tara McCarthy,

P-DG de Bord Bia (The Irish Food Board) (une agence agroalimentaire irlandaise). Elle a ajouté qu’«en tant que participant à cette mission commerciale, Bord Bia organise, en marge de sa visite à Alger,

le premier Forum algéro-irlandais des produits laitiers. Ce forum a pour objectif d’établir et de renforcer des relations commerciales de confiance et de longue durée entre l’industrie laitière irlandaise et celle algérienne». Sera également présenté «Origin Green», le programme irlandais pour le développement durable de la production agroalimentaire.

Le séminaire sera clôturé par des rendez-vous d’affaires entre les entreprises algériennes et irlandaises.

Le secteur de l’élevage et du bétail est également très important pour cette mission commerciale.

En 2019, le ministère de l’Agriculture irlandais et les autorités vétérinaires algériennes ont revu le certificat sanitaire du bétail irlandais, qui facilitera grandement les exportations irlandaises vers l’Algérie. Bord Bia compte travailler en étroite collaboration avec les professionnels pour développer le marché du bétail irlandais.

«L’Irlande et l’Algérie sont deux pays qui diffèrent à bien des égards, mais nous partageons la conviction que la sécurité de l’approvisionnement est essentielle pour nous permettre de planifier notre croissance et notre réussite. Nous nous sommes engagés à travailler avec les industries algériennes du lait et du bétail dans un effort de développement de ces relations commerciales de manière durable », a-t-elle conclu. En tant que destination des exportations irlandaises d’ingrédients laitiers, la demande en Algérie a doublé en valeur ces cinq dernières années, livrant près de 50 millions d’euros de ventes dans le fromage,

la poudre de lait écrémé (PLE) et la poudre de lait entier (PLE) en 2018. Sur un autre plan, l’Algérie importe environ 100 000 bovins, dont 75 % sont de jeunes taureaux et 25 % sont des génisses en bas âge (principalement des vaches laitières).

L’accès de l’Irlande au marché algérien de l’élevage a été limité ces dernières années, en raison d’un certificat sanitaire restrictif.

Toutefois, une mission technique du Dafm/Bord Bia sur le marché, en avril 2019, a permis de lever ces restrictions et d’accroître considérablement la possibilité, pour les exportateurs irlandais, de faire des affaires.