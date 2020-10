Divisés, désorientés, les islamistes algériens sont incapables de dégager une position commune sur le référendum constitutionnel. D'une part, El Islah de Filali Ghouini et El Binaâ, de Abdelkader Bengrina, applaudissent le projet présidentiel, d'autre part, le MSP de Abderrezak Makri et et le FJD d'Abdallah Djaballah appellent à voter «non» lors de ce scrutin. Si l'on ajoute les positions diamétralement opposées de la Tariqa Tidjania qui appuie le projet, contrairement à la Kadiria qui dit non, tout comme les ouléma d'ailleurs, le compte est bon: la mouvance islamiste algérienne est totalement déchiquetée, elle perd sa Qibla. Faut-il s'en réjouir ou, au contraire craindre les conséquences de cette position écartelée, signe avant-coureur d'une décadence de cette mouvance, à travers le monde? Si des spécialistes de ce phénomène attestent que l'islamisme a atteint sa date de péremption, il est difficile de le croire, du moins pour l'Algérie où l'on assiste, médusé, au retour de slogans qu'on croyait définitivement dépassés. «L'islam est la solution» ou «Pour un Etat islamique», qui résonnaient dans les quartiers de la capitale durant les années 1990, reviennent. Ils sortent de la bouche aussi bien des chefs des partis politiques que des animateurs autoproclamés du Hirak. On a entendu Samir Belarbi «réciter», sans sourciller, ces slogans sur la chaîne Berbère Télévision. Avant lui, c'était l'idéologue Abderrezak Makri qui a lancé la première sonde et affolé la Toile, par des propos, à la limite, provocateurs. Le président du MSP, s'exprimant au nom de son parti, a invité à faire de la loi islamique(la charia) une des sources de la législation, il a exigé la généralisation de l'usage de l'arabe, langue nationale et officielle, dans l'administration et les documents officiels et, plus grave, il a exigé de criminaliser l'utilisation du français dans les institutions. Mais le Frère musulman sait ce qu'il fait. Ce serait alors tomber dans le piège de la propagande islamiste que d'exagérer l'importance de tels propos qui participe plutôt d'une tentative de se dédouaner d'un passé peu honorable pour un parti qui a flirté avec le pouvoir et la Issaba.

Pendant 10 longues années, le MSP a eu à gérer plusieurs portefeuilles ministériels sous le règne de l'ex-président déchu. Comment passer l'éponge sur une ardoise sale en compromissions? Dans une ultime tentative de redorer leur blason, les islamistes ont tenté un jeu très dangereux: ils agitent la fibre identitaire dénonçant la constitutionnalisation de tamazight. Le président du Front pour la justice et le développement, (FJD) Abdallah Djaballah, a considéré la nouvelle Constitution comme une «menace pour les constantes», notamment l'article portant sur la constitutionnalisation de la langue amazighe. Le même souci démange le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, qui a vivement critiqué le même article 4 du projet constitutionnel, relevant «la négativité

flagrante de ce projet et de garder l'article 4 tel qu'il est, bien qu'il soit l'héritage empoisonné du régime de la Issaba et de la Constitution de Bouteflika». Ainsi, «tamazight est donc un héritage de la Issaba de Bouteflika» (sic). Reconnaissons que tamazight a ce mérite d'unir les islamistes mais pas pour longtemps.