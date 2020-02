L’Expression : Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune ont pris les destinées de leurs pays respectifs durant la même période. Comment s’annonce cette rencontre entre ces deux nouveaux présidents?

Frida Dahmani :Frida Dahmani : Très attendue. Voilà le qualificatif que je peux donner à cette visite de travail et d’amitié de notre président, Kaïs Saïed. Les Tunisiens étaient impatients qu’elle ait lieu. Le déroulement de la journée est d’ailleurs très suivi en Tunisie. Je suppose que c’est la même chose du côté algérien. Certes, on espérait qu’elle ait lieu plutôt, mais il faut rappeler que nous sommes également dans une période transitoire en attendant la formation d’un nouveau gouvernement. Ce qui explique ce petit contretemps. Néanmoins, comme le veut la tradition politique tunisienne, le président consacre sa première visite au pays frère qu’est l’Algérie. Elle vient réaffirmer la relation fraternelle qui lie les deux pays, nous faisons partie de l’Algérie et l’Algérie fait partie de nous. Cela donne un signal fort que même si les politiques changent, la relation avec l’Algérie demeure la même. Le fait que l’Algérie ait elle aussi un nouveau président nous laisse espérer que beaucoup de belles choses découlent de cette virée algérienne du chef de l’Etat tunisien.

Justement, quelles sont les grands enjeux de cette visite ?

L’Algérie et la Tunisie partagent plus de 1000 km de frontières. La relation entre les deux pays ne peut être que particulière. De gros dossiers ont été abordés. Il y a évidemment le dossier sécuritaire. La coopération dans ce domaine a été renforcée depuis 2012. Les services de sécurité des deux pays travaillent en étroite collaboration. Ils œuvrent main dans la main à la sécurisation et la stabilisation de nos frontières. La grande expérience algérienne dans la lutte antiterroriste a été très bénéfique pour la Tunisie. Elle nous a permis d’éviter le chaos. Le dossier libyen est également un des enjeux essentiels de cette rencontre. Les deux pays les plus concernés par cette guerre vont se concerter pour adopter une position commune, loin des pressions des pays occidentaux. Mais la relation entre l’Algérie et la Tunisie n’est pas que sécuritaire. Les deux présidents qui devront travailler ensemble durant les prochaines années devraient aborder les questions économiques afin de trouver les mécanismes nécessaires afin de dynamiser les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Tunisie, avec, pourquoi pas, des investissements des deux côtés. Ce serait merveilleux que Saïed et Tebboune tracent une feuille de route commune pour la relance de nos deux économies…

Qu’est-ce que la Tunisie attend alors au titre du partenariat avec l’Algérie ?

Ce que peut attendre une sœur, d’un frère : solidarité, compréhension, empathie et une entraide pour surmonter ensemble les défis qui nous attendent. Je vais vous résumer la chose par une problématique commune, mais ô combien significative : la contrebande. Elle montre que les deux peuples ont compris le dynamisme qui pouvait être créé entre les deux pays. Pourquoi ne pas rendre ces échanges légaux et en faire une force qui pourra conquérir le monde en général et l’Afrique en particulier. Il y a 70 millions d’individus qui pourraient travailler ensemble, construire une économie commune qui nous débarrassera de la dépendance à l’Occident. Surtout que nous sommes deux nations qui se connaissent déjà, qui se font confiance et qui ont les mêmes défis à relever. Je pense qu’une telle collaboration est plus que vitale pour nos deux pays.

Frida, voudrais-tu conclure par un « topo » sur la situation à la frontière tuniso-libyenne ?

La situation est délicate, mais il y a une grande vigilance de la part des services de sécurité tunisiens. Comme je l’ai déjà dit, ils travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues algériens. Ce dossier commun ne devrait pas déroger à la règle. Nous avons mis en place un système de défense afin d’éviter la contrebande, particulièrement le trafic d’armes. Nous avons aussi anticipé l’arrivée d’un flux massif de réfugiés, comme en 2011. Cette-fois-ci nous avons créé un camp de réfugiés pour accueillir dignement, comme c’est dans la tradition tunisienne, nos frères libyens. L’Algérie sera certainement là pour nous aider. C’est pour toutes ces raisons que je me montre très optimiste des résultats de ce voyage qui devrait renforcer encore plus l’amitié entre les deux pays.