Se fixant un objectif crucial pour cette wilaya où il est constaté une relative recrudescence de la criminalité, depuis sa nomination à la tête de cette structure sécuritaire, le nouveau principal a décidé d’une nouvelle feuille de route pour lutter efficacement contre la criminalité sous toutes ses formes. Pour ce faire, le chef de sûreté de wilaya de Annaba a décidé de mobiliser les éléments relevant de sa circonscription de compétence, dans plusieurs opérations et descentes. Ce nettoiement cible notamment les points chauds, à Annaba. Ces actions visent à lutter contre la criminalité, surtout le trafic de psychotropes. Au terme de cette feuille de route, l’objectif est d’assurer la sécurité des personnes et des biens. En ce sens, plusieurs bilans d’activité dont nous détenons des copies, reflètent la détermination de ce corps de sécurité à relever le défi, face aux groupuscules et à la délinquance juvénile.

De septembre à octobre l’implacable lutte contre tout ce qui est susceptible de déranger la sérénité des populations, a donné lieu à plusieurs opérations de contrôle d’identité et de véhicules. Ces actions ont permis l’arrestation de personnes recherchées et autres, pour divers motifs, dont la détention de drogue et d’hallucinogènes entre autres. Dans ce sillage, il est fait état, rien que pour le journée du 1er Novembre, de plusieurs opérations, engagées par différents arrondissements de la ville de Annaba.

Ces descentes inopinées des éléments de plusieurs arrondissements de police, ont touché un large périmètre de la ville, dont la cité Seybouse, Bengladesh, la plaine Ouest, la Tabacoop et le centre-ville ainsi que les stations de bus, entre autres lieux.

Les descentes opérées en une seule journée, par les éléments des 1er, 4ème et 11éme arrondissement se sont soldées par l’arrestation de personnes recherchées par la justice. Ainsi, le contrôle d’identité de plus de 100 individus a permis l’arrestation de plusieurs d’entre eux, les uns pour détention de drogue et d’hallucinogènes, d’autres pour port d’armes prohibées. Entre les uns et les autres, il y a ceux appréhendés pour détention de corail.

Le contrôle des véhicules a également été fructueux, puisqu’il a été constaté, pour huit voitures sur les 20 contrôlées, le défaut de documents d’assurance pour l’une d’entre elles. Les deux-roues ont également été la cible du contrôle. Une opération qui a touché plus de 15, dont la plupart conduites par des jeunes ne possédant pas de permis.

Plusieurs PV ont été dressés à l’encontre des contrevenants au Code de la route. Ces opérations et jusqu’à la mise sous presse, se poursuivent et devront s’étendre dans le temps et dans l’espace, au bénéfice d’une wilaya à la reconquête de sa sécurité. Situation à laquelle la sûreté de wilaya de Annaba ne ménage ni efforts, et encore moins de moyens matériels et humains et en témoignent les descentes qui sont de l’ordre de 2 à 3 par semaine, opérées dans l’ensemble de Annaba, tous les arrondissements de police. Un constat loué par les habitants de Annaba. Cette population espère la pérennité de ces actions très sollicitées.