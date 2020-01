L’Algérie, qui a retrouvé sa stabilité politique depuis l’élection présidentielle du 12 décembre, retrouve son statut de destination prisée par les dirigeants des pays étrangers. Le pays est en pleine mutation, la diversification de son économie est devenue incontournable pour qu’il s’affranchisse de sa dépendance à son gaz et à son pétrole qui constituent sa principale source de revenus. Une opportunité pour les investisseurs étrangers. On y vient donc discuter affaires, consolider des traités d’amitié, de coopération économique et parler politique. Le contexte géostratégique régional l’impose : la Libye est en proie à une guerre fratricide qui ne sera pas sans conséquence pour ses pays voisins, dont l’Algérie qui a en partage avec elle plus de 980 kilomètres de frontière. La visite du ministre des Affaires étrangères émirati qui intervient dans le sillage de celle que vient d’achever le président turc Recep Tayyip Erdogan, s’inscrit elle aussi dans les derniers développements qu’a connus, ce conflit. Le ministre des Affaires étrangères émirati, Abdallah Ben Zayed al-Nahyane, doit s’entretenir avec son homologue algérien, Sabri Boukadoum. De quoi parleront les deux hommes ? La visite du chef de la diplomatie émiratie qui s’inscrit dans le cadre des relations de fraternité unissant les deux pays constituera, également, une occasion pour les deux ministres « d’échanger autour des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye au vu des derniers développements que connaît ce pays voisin, et les efforts consentis par l’Algérie et les parties prenantes internationales afin de trouver un règlement politique mettant un terme à la crise à travers le dialogue inclusif entre les parties libyennes, loin de toute ingérence étrangère», a indiqué un communiqué du MAE algérien.

La Conférence internationale de Berlin qui lui a été consacrée le 19 janvier s’est tenue dans cet objectif. La voix de l’Algérie, qui y a participé, a été prépondérante. Partisane d’une solution politique pour sortir la Libye du bourbier dans lequel elle s’est enlisée depuis l’assassinat le 20 octobre 2011 de l’ex-guide de la Jamahiriya, Mouaâmar El Gueddafi, sa position a fait l’unanimité lors de ce sommet. Une opportunité donc pour clarifier celle des Emirats arabes unis qui n’avaient pas caché par le passé leur appui aux troupes du maréchal Khalifa Haftar, chef autoproclamé de l’Armée nationale libyenne qui comptait marcher sur Tripoli pour en chasser le gouvernement d’union nationale reconnu par l’Organisation des Nations unies, dirigé par Fayez al Serraj, Certaines rumeurs, qui restent à prouver, font état de livraisons d’armes à l’homme fort de l’Est libyen. Ce qui briserait l’appel à l’embargo sur les armes lancé le 23 janvier, à partir d’Alger, par les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye. Une rencontre sanctionnée par le soutien unanime à un processus de règlement politique de la crise libyenne à travers un dialogue inclusif qui doit permettre à la Libye de retrouver la paix et la stabilité. Abou Dhabi y adhérera en principe, au vu des relations fortes qu’elle a en commun avec Alger. Plusieurs accords de coopération qui unissent les deux pays ont été signés dans le domaine du tourisme en particulier, de l’industrie, de la construction des véhicules militaires et surtout de l’agriculture. Le ministre émirati de l’Economie, Soltane Ben Said El Mansouri avait affiché lors de la 14e session de la Commission mixte algéro-émiratie, qui s’est tenue à Alger en septembre 2018 la volonté de son pays à asseoir un partenariat de haut niveau qui fera des Emirats arabes unis la porte d’entrée des exportations agricoles algériennes vers la région. La réalisation d’une raffinerie d’aluminium à Béni Saf d’un montant de 5 milliards de dollars, le projet de production du lait à Tiaret et le projet de réalisation d’une station électrique (Hadjret El Nos 1200 mégawatts) d’un montant d’un milliard de dollars, ouvrent de nouveaux horizons à la coopération algéro-émiratie. Une nouvelle page qui s’ouvre entre Alger et Abou Dhabi.





Le président de la République reçoit le ministre émirati des AE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Emirats arabes unis (EAU), Cheikh Abdullah Bin Zayed al-Nahyane, en visite de travail en Algérie. Cette audience s’est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Noureddine Ayadi, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et de la délégation accompagnant le chef de la diplomatie émiratie.