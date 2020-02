L'Algérie nouvelle se bâtira sur des bases solides, des statistiques fiables qui permettront de répondre aux besoins des Algériens, à leurs préoccupations quotidiennes. Le président de la République qui s'est engagé à les satisfaire, à réduire les inégalités sociales à défaut de les éradiquer ne pouvait se passer de chiffres crédibles pour identifier les différentes catégories sociales, les tranches d'âges. En ce qui concerne ce dernier critère, il est à souligner que la population algérienne a la particularité d'être composée de 54% de jeunes de moins de 30 ans. Un réservoir d'une ressource humaine qui recèle une énergie exceptionnelle dont ne peut se passer la nouvelle République en gestation. Un objectif porté par un Mouvement populaire pacifique que le nouveau locataire d'El Mouradia s'est engagé à mener à bon port pour répondre à cette aspiration trop longtemps contrariée. Des décisions doivent être prises. La rencontre walis-gouvernement a tourné essentiellement autour des préoccupations des citoyens, des programmes de développement locaux doivent être mis en oeuvre pour les satisfaire. Les walis qui ont été instruits par le président de la République pour répondre à ces attentes ne peuvent incontestablement se passer d'un instrument, le recensement, qui devient indispensable pour connaître la composante de leurs administrés: leur âge, leur catégorie sociale... Ce ne sera pas le premier depuis l'accession de l'Algérie à son indépendance. «Sixième du genre dans l'histoire de l'Algérie indépendante, cette opération revêt une importance capitale, étant un outil fondamental pour les pouvoirs publics au niveau central et local dans la prise de décision, a précisé Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya qui a annoncé un recensement général de la population durant le 2e semestre 2020, dans une allocution lors de l'ouverture de la rencontre gouvernement-walis. Cette étude aura cependant comme particularité d'être plus affinée. «Ce recensement permettra de répondre aux exigences de la planification, de la conception des programmes de développement et d'appui aux outils d'analyse et de recherche», a souligné le grand argentier du pays. Ce travail d'envergure tendra en plus à combler un manque de statistiques affinées dont souffre le pays qui aurait tout à gagner en se dotant de centres de pointe dans ce domaine et sans lesquels toute initiative sensible ne peut se passer. Le chef de l'Etat a décidé de mettre fin à cette lacune. Lors d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres qu'il a présidé, le 6 février, il a instruit le gouvernement à la création d'un réseau interactif de statistiques s'étendant à tout le territoire national, de la commune au ministère en charge des statistiques, en vue de faciliter la maîtrise de l'économie. Et c'est le même jour que Abdelmadjid Tebboune a saisi le ministre concerné de préparer sans attendre «Un recensement général de la population afin que la politique de la planification nationale soit fondée sur des bases solides, ce qui permettra de déterminer la consommation nationale quotidienne pour pouvoir adapter notre consommation et nos importations à nos besoins réels», avait indiqué un communiqué de la présidence de la République.