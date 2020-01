Le général-major, chef d’état-major de l’ANP par intérim, Saïd Changriha, a saisi l’occasion de la visite du président de la République, chef suprême des armées, ministre de la Défense nationale au ministère de la Défense nationale, le 28 janvier dernier pour réitérer « le soutien de l’Armée nationale populaire au président de la République dans ses démarches visant le développement du pays dans tous les domaines et la réalisation, ainsi, des aspirations et des ambitions légitimes de notre peuple », souligne un communiqué du ministère de la Défense nationale. Ce fut également le moment pour le chef d’état-major pour renouveler « l’engagement de l’Armée nationale populaire à n’épargner aucun effort afin que l’Algérie puisse atteindre ses objectifs escomptés et recouvrer sa prestigieuse place méritée aux niveaux régional et international », Le général-major ne manquera pas lors de cette même visite, de saluer «la nouvelle dynamique créée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au sein du pays, afin de renforcer la confiance du peuple algérien et les institutions de l’Etat, grâce aux maints ateliers prometteurs, ouverts dans un temps record, à l’échelle interne et externe».

Poursuivant ses déclarations, le chef d’état-major a, notamment fait remarquer que la valorisation des efforts diplomatiques par le président de la République

«ont permis à l’Algérie de s’imposer en tant que vecteur régional essentiel dans la résolution de différents conflits régionaux, à l’instar de ses efforts consentis dans le dossier libyen ou celui du Mali et dans le Sahel en général ».

Il ressort également des grands axes abordés par le général-major « la valorisation des efforts consentis à l’échelle interne, notamment en apaisant et rassurant les esprits des différentes franges du peuple, à travers le dialogue constructif qui permettra de consolider le front interne et enraciner les facteurs de l’unité et de la cohésion populaire », rassurant dans ce contexte précis que « l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de Libération nationale demeure toujours prête à accomplir ses missions constitutionnelles, conformément à l’article 28 de la Constitution ».

Le général-major Changriha affirme en ce sens que « les unités de l’ANP ont atteint un excellent niveau dans tous les domaines, comme le confirment les principaux indicateurs opérationnels ». Il mettra l’accent sur « les nobles efforts du président de la République visant le développement des aptitudes de l’ANP et ce, en adéquation avec les défis sécuritaires actuels » mettant en évidence «les mesures devant être prises dans le domaine de l’amélioration des conditions sociales des personnels de l’ANP toutes catégories confondues ». Dans cette perspective, il a rappelé la forte «détermination du Commandement de l’Armée nationale populaire, sous le commandement du président de la République, à consentir davantage d’efforts afin que l’ANP demeure fidèle à ses nobles missions dans la préservation de l’indépendance, la souveraineté et l’unité nationale. » Le général-major Saïd Changriha a reçu, mardi, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale au siège du MDN.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu lors de cette visite une séance de travail en sa qualité de ministre de la Défense nationale, chef suprême des Forces armées. Il a été reçu également par le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de forces, de la Garde républicaine, de la Gendarmerie nationale et du Commandant de la 1ère Région militaire. Les Directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l’Armée nationale populaire étaient également présents.