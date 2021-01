Bonne nouvelle pour les internautes. Avec la mise en exploitation effective du câble sous-marin en fibre optique Alval/Orval (reliant Alger et Oran à Valence en Espagne), l'Algérie va disposer, à terme, d'une capacité allant jusqu'à 40 Térabits, soit près de 20 fois les besoins actuels du pays, ce qui va donc permettre une amélioration de manière sensible du débit internet. Ce système, qui devait être lancé en décembre 2019, n'a été mis en service que le 31 décembre 2020 à cause de contraintes d'ordre financier, juridique, administratif et technique. Mais aujourd'hui, le nouveau câble, d'une durée de vie de 25 ans, va ouvrir grandes les portes à la e-Algérie. Car avec l'amélioration du débit internet, le pays pourra facilement maintenant généraliser l'accès aux e-services: entreprises, établissements d'enseignement,hôpitaux, banques, administrations, médias, commerces, assurances, ménages, travail à domicile... Le nouveau système va aussi désenclaver les territoires éloignés des grandes villes en leur donnant la possibilité de participer de plain-pied aux nouvelles formes de citoyenneté. Il faudra, cependant, que les autorités mettent en place les infrastructures nécessaires à un développement équitable des Ntic sur le territoire. Si l'Algérie réussit donc la construction de son réseau de télécommunications haut débit, support pour les activités d'affaires et de développement social, cela annonce un saut technologique considérable du pays. Sur le plan économique, l'Algérie va réduire considérablement le fossé «numérique» et s'offrira l'opportunité d'intégrer le monde de l'économie immatérielle. Sur le plan de la gouvernance, les TIC offrent d'importantes possibilités d'évolution aux administrations dont elles peuvent accroître l'efficacité, mais aussi renforcer l'exercice de l'autorité publique. C'est pour toutes ces raisons que le président Tebboune a mis le cap, dès son élection, sur le numérique et les connaissances pour construire et promouvoir une économie nationale forte et compétitive. «Focaliser sur le numérique et les connaissances pour construire et promouvoir une économie nationale forte et compétitive, c'est là un choix stratégique sur lequel nous misons pour développer de nouveaux services, investir dans des richesses complémentaires au pétrole qui soient exportables et créer une valeur ajoutée, notamment par le biais des microentreprises et des start-up, qui font partie des fondements de la nouvelle économie», a répété souvent le chef de l'Etat affichant sa détermination à surmonter «les entraves bureaucratiques débilitantes» que rencontrent les jeunes porteurs de projets, et ce «en s'orientant vers le e-gouvernement où les avantages numériques seront exploités au maximum, en termes de gain de temps et d'argent, d'économie d'effort, de maîtrise de données et de documents, et de contrôle des transferts de fonds pour éviter les attitudes suspectes ou illégales qui ont émaillé, par le passé, la relation de l'administration avec les pseudos hommes d'affaires et investisseurs». Pour le premier magistrat du pays, il est temps de se mettre au diapason du développement technologique car le numérique est la passerelle pour l'édification de l'Algérie nouvelle.