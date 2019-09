« La pelouse du nouveau stade d’Oran est identique à celle du très célèbre stade espagnol de Santiago Bernabeu abritant, à domicile, les rencontres du Real Madrid ». C’est ce qu’a déclaré le ministre de la jeunesse et des sports, Raouf Bernaoui, en inspectant le stade olympique d’Oran, implanté dans la partie est de la wilaya, très précisément dans la localité de Belgaïd. Comme annoncé dans un passé récent, l’on a procédé au lancement des travaux de la pelouse. Si on est encore loin de l’engazonnement par la société Vegetal Design, qui a refait la pelouse du stade du 5-Juillet d’Alger, des travaux de terrassement ont commencé. Un délai de six mois a été annoncé pour livrer la zone de jeu. Le stade olympique d’Oran est un stade omnisports en cours de construction, dont la capacité est de 40 143 places, et revêtu en gazon naturel. Le nom du stade a été donné en l’honneur de l’ancien footballeur Abdelkader Freha. Le club qui y sera domicilié est le MC Oran.