Après un bain de foule marqué par un accueil festif, dans la commune de Mazouna, le candidat Abdelaziz Belaïd, entame son 3e jour de campagne dans la wilaya de Relizane, où il s’est adressé à la société civile à partir de l’ancienne Maison de la culture de la ville. Revenant sur les axes importants de son programme, Belaïd a tenu à rappeler que « nous n’avons qu’une seule patrie, nous devons nous mobiliser pour réussir cette élection présidentielle, qui est la seule issue pour sortir le pays de la crise». Dans le même élan, Abdelaziz Belaïd a tenu à préciser que «la génération de la guerre a réussi à décrocher l’indépendance du pays, est-ce que notre génération réussira-t-elle à libérer le pays de ses démons, et faire passer le flambeau aux génération futures ?»

S’adressant à ceux qui refusent l’élection présidentielle, Abdelaziz Belaïd, s’interroge : «Pour ceux qui se disent contre l’élection, je leurs dis de nous donner la solution. Doit-on rester passif, et voir le pays s’effondrer ? Doit-on continuer à nous insulter et nous déchirer, alors que nos institutions, notre économie sont pratiquement à l’arrêt. Personne ne veut investir dans une conjoncture aussi incertaine. Pour nous la solution réside dans l’union de tous les Algériens autour de la construction du pays, qui ne peut commencer que par la mobilisation autour de l’élection». Dans ce sens, le président du front El Moustakbal a tenu à mettre en exergue les raisons de l’échec de la gouvernance de l’ancien régime, précisant que «le fond du problème qui oppose les Algériens est d’abord un manque cruel de dialogue, qui n’a pas mis les citoyens d’accord sur la façon de diriger le pays. On ne peut régler les problèmes socio-économiques, sans avoir résolu le problème politique, qui au fond peut se résoudre par la force de la mobilisation, car nous sommes capables de mener l’Algérie vers la sérénité et la paix c’est à quoi je m’engage en me présentant à l’élection». Revenant sur le contenu de son programme, Belaïd réitère sa vision, «nous avons un programme établi par des Algériens compétents et qui porte des solutions dans tous les domaines, mais aucun programme, aucun parti ne peut réussir seul. Il faut juste savoir comment gérer tous les potentiels que recèle l’Algérie, mais l’atout le plus important de l’Algérie, c’est son peuple». Par ailleurs, Abdelaziz Belaïd n’a pas manqué d’énumérer les capacités de développement de la région, notamment dans le domaine industriel «la région de Relizane, devait être avec ces 2700 hectares d’assiette industrielle, un pôle d’excellence et de développement, malheureusement, la mauvaise gestion, la bureaucratie ont eu le dessus sur les bonnes volontés. C’est pour ces raisons, que nous proposons dans notre programme, la mise en place d’une agence indépendante de l’administration pour la gestion des zones industrielles. Au même titre, mon programme prévoit une pension pour tous les chômeurs, et un nouveau système de recrutement pour les jeunes, basé sur la promotion des PME-PMI. Pour cela, il nous faut mettre en place une vraie cartographie des chômeurs, de façon à procéder à une distribution équitable des postes de travail».