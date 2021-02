Politologue, historien et ex-membre du Conseil constitutionnel, Ameur Rekhila retrace dans cet entretien les étapes importantes du parcours du Hirak, son statut et nous livre sa vision de la situation politique du pays.

L'Expression: Quelle évaluation de la situation politique du pays, après 2 ans du déclenchement de la protestation populaire?

Ameur Rekhila: Le Hirak fêtera demain sa 2e année d'existence, je tiens à dire que durant ces deux années, il a été l'acteur principal, pour la présidence de la République, dans les changements qui ont été effectués au niveau de la société. Le Hirak a réanimé la conscience du peuple, et lui a donné le sentiment de revivre à nouveau. Mais le Hirak, comme tout Mouvement populaire a trouvé des difficultés pour s'organiser en entité, en institution. Et cela revient à sa non-homogénéité qui a fait que le mouvement n'a pas pu sortir des représentants régi par un cadre officiel ou populaire. Ce qui a mené à des tentatives de récupération, de la part de plusieurs courants politiques, tels que les islamistes, et les «nationalistes». Autant dire que cette diversité du mouvement ne l'a pas servi, mais il garde, néanmoins, son aspect populaire. D'autre part, les activistes du Hirak ont bien fait de ne pas entrer dans le jeu du pouvoir à travers une organisation qui aurait fait subir au mouvement les mêmes déboires qu'ont subis les partis politiques. Ceci dit, le Hirak reste un espoir de sortie de cette situation. Pour sa part, le pouvoir tentera de contenir ce mouvement, et ce à travers son institutionnalisation à travers sa présence dans la préface de la nouvelle Constitution. Ce qui représente un acquis historique, dans l'histoire de l'Algérie, et dans le parcours du peuple algérien.

Que pensez-vous des dernières décisions prises par le président de la République, relatives à la libération des détenus, la dissolution de l'APN et le remaniement ministériel?

Cela entre complètement dans les prérogatives du président de la République. Pour moi, c'est une décision d'une grande sagesse. C'est une mesure importante, et très attendue. On peut remercier le président pour cette décision, qui vise à apaiser les esprits et regrouper les familles, ainsi qu'un respect à la liberté d'expression. Une décision qui tombe à point nommé, avec un impact positif certain, sur les personnes, les familles, et sur le Hirak. Ceci dit, il faut dire que notre société est en plein apprentissage de cette liberté, qui nécessitait des espaces d'expression libre. Aujourd'hui, l'espace est disponible et les voix qui criaient deviendront des voix apaisées, aptes au dialogue. Il faut comprendre que la violence verbale est le résultat de l'absence de dialogue.

Peut-on dire aujourd'hui qu'il est temps pour le Hirak de se hisser, en sa qualité d'acteur politique, au stade de la participation active, à la vie

politique, puisque de nouvelles dispositions le permettent?

Il appartient au Hirak de montrer plus de sagesse et de rationalité. On ne peut pas réclamer le départ de tout le monde. Nous avons des institutions qui ont leurs traditions et leurs qualités. Si changement il y aura, il faut qu'il soit démocratique. Si il y a renouvellement des institutions et des assemblées élues, qui représentent la volonté populaire, avec des responsables intègres et compétents, on peut parler de changement et d'un Etat de droit. C'est pour cela, que les activistes du Hirak, doivent revoir leurs slogans. Et je tiens à dire à mes amis du Hirak, qu'une période de transition ne servira ni le Hirak ni la société.

Sur un plan purement politique, comment voyez-vous l'évolution de la situation, par rapport à l'inscription des résultats inhérents au processus constitutionnel?

À ce titre, le discours du président de la République était clair. Il a évoqué un remaniement ministériel, un renouvellement des Assemblées de wilayas et communales, et une reconfiguration de la classe politique, il est nécessaire de passer par une opération de vote saine et sincère. Cela étant, le discours à lui seul ne suffira pas pour fédérer les forces de la nation. Il est important, une autre organisation, comme il est important, de prendre connaissance d'abord, de la nouvelle composante du gouvernement. Est-ce qu'elle sera à la hauteur des défis? Aura-t-elle le poids et la compétence nécessaire pour gérer les affaires du pays? Par ailleurs, les ministres qui seront nommés doivent avoir une crédibilité au sein de la population. Comme il est important d'avoir connaissance du contenu de la nouvelle loi électorale, de signer le décret de la dissolution de l'APN, et de convoquer le corps électoral. Dans ces conditions, on peut dire que, nous aurions fait un grand pas en avant.