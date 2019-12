«Je présente mes condoléances les plus sincères à l’Algérie, pays frère, président, gouvernement et peuple, suite au décès du regretté Ahmed Gaïd Salah», a écrit le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, sur son compte Facebook. Le défunt était «une personnalité digne de respect et de considération pour les efforts qu’elle a consentis en vue de concrétiser la stabilité en Algérie, pays frère», a ajouté Al-Sissi, mettant en avant le rôle du défunt dans l’organisation de l’élection présidentielle, qu’il a qualifiée «d’expérience démocratique extraordinaire». Le chef d’Etat égyptien a également présenté ses condoléances à la famille du défunt, priant «Allah de l’accueillir en Son Vaste Paradis et de vous inspirer patience».