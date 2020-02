La plate-forme logistique digitale de la jeune start-up algérienne « Opticharge », une innovation technologique pouvant faciliter le quotidien des transporteurs et des expéditeurs à la fois, a été lancée officiellement, hier, à Alger.

Il s’agit d’une plate-forme électronique-permettant de relier les expéditeurs et les transporteurs de marchandises en temps réel, à travers une application mobile et un site Web.

Rencontrés en marge de la cérémonie de lancement officiel de ladite plate-forme tenue hier au siège de l’incubateur «Sylabs», à Alger-Centre, Fardjallah Benaissa, le cofondateur de la start-up, nous a expliqué que «le but de cette solution innovante est de créer une connexion entre les différents acteurs (usines, transporteurs, livreurs, démarcheurs), de repérer les opportunités de transport offertes et donc faciliter et réduire le coût du transport». Poursuivant, Fardjallah Benaïssa, nous dira que «notre premier objectif est de réduire les coûts de la logistique qui impacte de manière significative le prix des produits algériens.» Plus explicite, Benaïssa a estimé que les coûts de transport de marchandises étaient «chers» en Algérie, cela avant d’affirmer que l’application a permis de réduire les frais de 30 à 40% sur des expériences déjà réalisées depuis son lancement, en avril 2019.L’interlocuteur a parlé d’une autre solution qu’offre la plate-forme logistique digitale «Opticharge». «Les transporteurs peuvent, grâce à Opticharge, acheminer des marchandises dans leur trajet du retour en recevant des commandes, a-t-il indiqué.