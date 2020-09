Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, a organisé, hier, une journée d'information sur les activités de l'Office national d'appareillages et d'accessoires pour handicapés (Onaaph), au Centre familial de Ben Aknoun, à Alger.

S'exprimant à cette occasion, la ministre du secteur, Kaoutar Krikou a annoncé «la prochaine mise en place d'une plate-forme numérique destinée à faciliter aux personnes à besoins spécifiques, tous types confondus, désirant passer commande et bénéficier des équipements mis à leur disposition par l'Onaaph». Cette nouvelle mesure qui donne aux personnes à besoins spécifiques la possibilité d'effectuer commande avec de simples clics, leur permettra, ainsi, d'éviter le déplacement, qui dépasse de loin le parcours du combattant, notamment pour les personnes issues des wilayas de l'intérieur du pays. Cette nouvelle mesure spécifique et complémentaire s'ajoute ainsi, à tant d'autres dédiées à la prise en charge de l'accompagnement des personnes handicapées qui, faut-il le noter, bénéficient des mêmes droits et devoirs que les autres citoyens. Dans ce sillage, la ministre, lors de son discours, a révélé que «l'Onaaph a pris en charge les dossiers de 657 757 personnes à besoins spécifiques», ajoutant que ces derniers «ont bénéficié d'appareils et équipements offerts gracieusement par le même organisme». Poursuivant, la ministre a révélé que «l'Office national d'appareillage et accessoires pour personnes handicapées (Onaaph) a alloué une enveloppe financière conséquente, destinée à l'achat de la matière première utilisée dans la fabrication de différents types d'appareillages permettant aux personnes d'être autonomes.»

«La commande en question», a-t-elle poursuivi «sera reçue en octobre prochain».

Cela avant de préciser que «l'Onaaph recevra un lot composé de 1170 kits destinés à équiper pas moins de 900 personnes handicapées, dans un premier temps». L'arrivée de cette nouvelle commande sera sans doute accueillie avec un grand soulagement par les personnes concernées, puisque le manque de matière première et d'accessoires nécessaires pour fabriquer les appareils destinés à cette frange de la société va allonger le délai d'attente. Pour remédier à ces problèmes de retard de livraison, Atika Mameri, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées (Faph), préconise «l'organisation de concours nationaux ou régionaux dédiés à l'innovation et la création de types d'appareillages pour que les personnes à besoins spécifiques aient le choix et être autonomes». L'interlocutrice, jointe par téléphone, propose également «l'encadrement des jeunes porteurs de projets et leur orientation pour se lancer dans le domaine de l'appareillage et la fabrication des roues, le cuir, les cannes de marche) pour fabriquer la matière première localement». Cet appel est, faut-il le noter, lancé aux organismes et dispositifs d'aide à l'emploi tels l'Ansej, l'Angem et la Cnac.

Non loin du domaine de l'appareillage et de la fabrication des équipement destinés aux personnes à besoins spécifiques, le ministre de la Santé, soucieux d'une meilleure prise en charge en leur faveur, a déclaré, dans son allocution, que «les efforts doivent être orientés vers la fabrication d'organes artificiels, en réponse aux besoins de cette frange de la société», affirmant que «l'Etat accorde une attention particulière à cette catégorie, en activant divers partenariats et mécanismes». Benbouzid a ajouté que «les conditions d'homologation des appareils orthopédiques ont été déterminées, dans le cadre de la signature de la nouvelle convention entre la caisse de sécurité sociale et l'Onaaph).» Cela avant de qualifier cette nouvelle mesure d'«étape très importante et de réalisation qui mérite d'être encouragée».

Le ministre de la Santé n'a pas manqué l'occasion de souligner que «l'organisation de tels événements serait une occasion d'apprendre et d'écouter les préoccupations de cette catégorie de personnes et de s'efforcer d'améliorer le niveau des soins de santé pour cette frange de la société».