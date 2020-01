Invité hier au forum hebdomadaire du quotidien El Moudjahid, Mustapha Zebdi, le président de l’Association de protection et orientation du consommateur et son environnement, a signalé l’existence de «plusieurs cas de contamination au plomb, dont des familles entières et des travailleurs d’une usine de batterie étaient victimes au niveau de trois communes de la capitale».Soulignant que «ce grave problème de santé publique n’est pas pris en charge depuis le mois de juin dernier», Zebdi a critiqué «l’absence de toute attention de la part de tous les ministères contactés à cet effet par son l’association qu’il dirige».

Poursuivant, son intervention, Zebdi a en outre profondément regretté le fait qu’«il n’y a pas eu à ce jour le déclenchement d’une enquête épidémiologique» cela en ajoutant qu’«aucune inquiétude des autorités publics n’a été exprimée».

En fait, ce n’est pas tout. En effet, après avoir tiré la sonnette d’alarme sur l’existence effective du danger de pollution au plomb qu’il qualifie de «grave et imminent», le président de l’association en question, indique que «l’Apoce dénombre plus de 50 dossiers lourds à traiter en urgence par le nouveau gouvernement».

Cela avant de lancer «la proposition d’une collaboration imminente entre son association et les départements ministériels concernés en vue de traiter au cas par cas l’ensemble des dossiers jugés importants et ayant été enregistrés au niveau de l’Apoce à partir des multiples plaintes et requêtes des citoyens».

Parmi ces dossiers, Zebdi citera « le dossier relatif à la planification du système des transport en commun privés et les facteurs de risques -identifier par l’Apoce- qui ne cesse d’alourdir le bilan des victimes sur nos routes».«L’ensemble des dossiers susceptibles d’affecter la santé, le bien-être moral ou physique des consommateurs sont sous la loupe de l’Apoce,» affirme Mustapha Zebdi qui a, dans cette optique, remis en cause «la qualité des produits mis en vente sur nos marchés.»

S’articulant, par ailleurs, sur les témoignages des e-consommateurs ayant été victimes d’arnaques, le président de l’Apoce, indique que «son association ne se limite pas à la rédaction des requêtes et de faire analyser la situation, mais on est là pour proposer des solutions pour chaque dossiers».