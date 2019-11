L’hôpital psychiatrique d’Oued Aïssi a abrité, hier, lundi une journée de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus au bénéfice des malades hospitalisés pour maladies mentale et psychique. L’initiative, qui est la première en son genre a concerné, selon la directrice Mme Hadjar quelque 70 femmes. L’évènement louable par son originalité et son caractère hautement humaniste s’est déroulé dans une ambiance festive. L’organisation impecable assurée par le personnel médical et paramédical de cet établissement régional a fait que les malades qui y séjournent ont passé les tests avec une joie exceptionnelle.

En fait, la journée qui a débuté tôt dans la matinée, affirmait Mme Hadjar directrice de l’établissement, était due à son initiative avec le directeur du secteur de la santé de Tizi Ouzou le professeur Abbès Ziri. Les hospitalisées au niveau de cet hôpital psychiatrique doivent, au vu de leur handicap mental, bénéficier de cette action préventive contre le cancer à l’instar de toutes les femmes. Leur santé mentale, ajoute notre interlocutrice, ne doit plus empêcher cette catégorie de bénéficier de ce genre de campagne. C’est donc la première fois qu’une journée similaire est organisée dans les hôpitaux psychiatriques, mais elle ne sera pas la dernière, conclut-elle.

à son arrivée au niveau du pavillon de l’établissement réservé aux femmes, le directeur de la santé de Tizi Ouzou, le professeur Abbès Ziri, a tenu à féliciter vivement la directrice de l’établissement pour cette initiative unique et hautement humaniste tout en promettant d’accompagner toutes les initiatives dédiées à cette catégorie de femmes qui souffrent de maladies mentales. Le responsable du secteur dans la wilaya de Tizi Ouzou affirmait que tous les efforts sont engagés pour faire de la wilaya un véritable pôle dans son domaine. Le premier responsable du secteur a également rappelé les avancées réalisées au niveau du Centre anticancer de Draâ Ben Khedda.

à noter par ailleurs, que cette journée de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus a été organisée avec le partenariat de l’Epsp de Draâ Ben Khedda, le Centre anticancer de la même ville ainsi que la clinique Sbihi Tassadit. Quelque 70 femmes hospitalisées au niveau de l’établissement psychiatrique étaient concernées par le dépistage. A l’initiative de la responsable de l’établissement, le personnel féminin de l’EPH a également bénéficié de l’opération qui a duré toute la journée d’hier lundi.

Enfin, il est à rappeler que Tizi Ouzou est l’une des wilayas les plus touchées par le cancer. Pas moins de 1 500 cas sont diagnostiqués chaque année. En matière de cancer du sein, la wilaya enregistre quelque 350 cas chaque année.

La réception du centre anticancer tombe d’ailleurs à point nommé pour permettre la prise en charge des malades dans de bonnes conditions. Toujours dans cette dynamique, l’établissement connaît une forte accélération dans le rythme d’ouverture des différents services.