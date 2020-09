Après la visite du patron d'Africom, le général Stephen Townsend, la semaine dernière, qui a été reçu par le président de la République, chef suprême des Forces armées et le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Changriha, ainsi que par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, c'est au tour du chef du Pentagone, Mark Esper, de prévoir une visite en Algérie. Selon le quotidien Le Figaro qui donne l'information, le chef du Pentagone, Mark Esper, «se rend cette semaine au Maghreb pour réaffirmer l'engagement des Etats-Unis dans la région et renforcer la coopération avec l'Algérie où il sera le premier ministre américain de la Défense à s'y rendre depuis près de 15 ans».

Cette visite intervient dans un cadre particulier et au moment où le Mali et la Libye connaissent un développement dans leur conjoncture politique et sécuritaire. Le chef du Pentagone, Mark Esper, va effectuer son premier voyage sur le continent africain, il sera selon

Le Figaro «mercredi en Tunisie pour des entretiens bilatéraux avec le président Kaïs Saïed et le ministre tunisien de la Défense, Ibrahim Bartagi, avant un discours au cimetière militaire américain de Carthage, où sont enterrés les soldats américains tombés en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale».

Aussi bien pour la Tunisie que l'Algérie, l'objectif, souligne encore, le même organe de presse «est de renforcer les liens avec ses alliés dans la région et d'évoquer les menaces que représentent pour les pays du Maghreb, les organisations extrémistes comme le groupe Etat islamique (EI) ou al-Qaïda ainsi que l'instabilité régionale», Mark Esper est ensuite attendu, demain, à Alger «pour des entretiens avec le président Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale», ajoute encore le même quotidien. Mark Esper entend «approfondir la coopération avec l'Algérie sur des questions clés de sécurité régionale, comme la menace posée par les groupes extrémistes», a précisé la même source. Mark Esper sera «le premier ministre américain de la Défense à se rendre en Algérie depuis Donald Rumsfeld, en février 2006». Rappelons que lors de sa visite, la semaine écoulée, le général Stephen Townsend, commandant de l'Africom avait souligné que «l'Algérie est un partenaire fiable et très fort, et si je suis ici c'est que nous sommes convaincus que l'Algérie peut jouer un rôle très important pour assurer la sécurité et la paix dans toute la région». Il ne manquera pas d'ajouter: «Nous avons beaucoup à apprendre et à partager les uns avec les autres. Renforcer cette relation est très important pour nous.» Il considère également que «l'Algérie est un partenaire engagé dans la lutte contre le terrorisme. Affaiblir les organisations extrémistes violentes, les activités malveillantes et renforcer la stabilité régionale sont une nécessité mutuelle».