Sur alerte de l’Autorité nationale des élections, la gendarmerie de la wilaya de Souk Ahras a déjoué la première tentative de fraude dans le déroulement de l’opération de l’authentification des formulaires de signatures, pour l’élection présidentielle.

Après avoir perquisitionné le siège de l’APC de Souk-Ahras, les éléments de la gendarmerie ont découvert qu’une déléguée communale, quatre fonctionnaires au sein de l’APC de Souk-Ahras, et trois autres individus, ont signé une centaine de formulaires de soutien à un candidat à la présidentielle de décembre 2019. Ces formulaires auraient été complétés et signés avec l’identité d’individus enregistrés dans cette commune, sans leur consentement. Les vrais signataires ignorent tous qu’ils ont donné leurs voix à un candidat à la présidentielle.

Au demeurant, l’identité du candidat à la présidentielle n’est pas dévoilé, tandis que les huit employés ont été arrêtés et seront traduits devant le juge d’instruction près le tribunal de Souk Ahras et le jugement se fera en présence des membres de l’ Anie.

C’est précisément, ce qu’avait annoncé le président de l’Autorité nationale de surveillance des élections, Mohamed Charfi, et confirmé par le chargé de la communication, Ali Draâ à chaque conférence de presse «L’Autorité nationale des élections interviendra à chaque fois qu’on lui donnera des preuves de fraude ou de trucage, et mettra hors d’état de nuire les responsables qui entravent le bon déroulement du processus électoral. La fraude menaçant par le passé la crédibilité de l’Etat ne sera pas possible cette fois-ci. L’Autorité s’érigera en citadelle infranchissable pour contrer toute tentative de fraude.»

C’est la réponse qu’a adressée l’Anie à l’endroit des candidats qui se plaignent de rencontrer des obstacles et un blocage dans certaines wilayas.

Par ailleurs, pour les observateurs, la célérité avec laquelle est intervenue l’Autorité nationale des élections, témoigne de son engagement et de sa présence sur le terrain, autant que de sa détermination à mener à bien, l’opération d’authentification des signatures, en procurant un environnement sain et sans zones d’ombre pour les candidats.